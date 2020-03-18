Выгода и успешность проекта зависит от стоимости трех составляющих: земли, инфраструктуры и строительства самих зданий.



— С многолетним опытом я пришел к выводу, что хорошая маржинальность может оправдываться только дорогой и качественной землей, — считает Михаил Голубев. — Стоит связаться с неподготовленными отдаленными территориями, как она падает. Многие крупные застройщики многоэтажных форматов так или иначе уже подступались раньше к малоэтажным и больше туда не рвутся. Сейчас в сегменте работают в основном малые и средние игроки, которым сложно развивать проекты. У них нет понимания формата, финансовых ресурсов, опыта работы с городской землей — некоторые даже смутно представляют, что такое ПЗЗ, какие могут быть регламенты застройки.



Инвесторы заинтересованы купить уже подготовленный участок в рамках хорошо продуманного и освоенного проекта, рассказала Надежда Офицерова. Например, малоэтажный проект «Новая Ижора» в границах Петербурга создавался на инженерно подготовленной территории. По словам эксперта, найти внутренние ресурсы для подготовки участка, чтобы потом предлагать его застройщику как самостоятельный продукт, получается не у всех. А законодательно не существует ни статуса управляющей компании, ни единого оператора по развитию подобных территорий. Есть инструменты государственно-частного партнерства, но они локальны и работают с разной степенью успешности.



Не отрицают того, что строить было бы проще, если бы участки под малоэтажные районы были подготовлены, и в правительстве региона. Но, по словам Михаила Москвина, среди привлекательных для девелоперов участков нет государственной земли — они все в частной собственности, а значит, там нельзя строить инфраструктуру за бюджетный счет. Но появился «свет в конце тоннеля». Во время недавнего визита в Петербург заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин положительно отнесся к идее о возможном финансировании по федеральным программам не только социальных объектов, но и инженерной подготовки территории.

