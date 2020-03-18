круглый стол

Жилье, соразмерное человеку.

Малоэтажные пригороды Петербурга — мечта или реальная перспектива на будущее.
фото предоставлено строительной компанией «Заневский» /«Новая Ижора»
Малоэтажные проекты кажутся оазисом на фоне районов массовой застройки. Однако на практике все оказывается сложнее: застройщику приходится справляться с нормативными вопросами и подготовкой территории, а покупателям — решать вопросы с транспортом, садами и школами и другой инфраструктурой. Но, несмотря на трудности, новые проекты появляются и пользуются спросом — особенно если они расположены в развитых пригородах неподалеку от транспортных магистралей.
На круглом столе «Фонтанки» застройщики и представители власти обсудили плюсы и минусы малоэтажной застройки и перспективы увеличения числа таких проектов в будущем.
Михаил Москвин
заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ
Марина Агеева
директор по маркетингу СК «Красная стрела»
Андрей Мелешко
коммерческий директор ООО «Авитон»
Михаил Голубев
директор ЗАО «СЗСК»
Анжелика Альшаева
генеральный директор ООО «КВС. Агентство недвижимости»
Михаил Гущин
директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»)
Сергей Орлов
заместитель главного инженера ООО «Северная Компания»
Надежда Офицерова
генеральный директор строительной компании «Заневский»
Ольга Семенова-Тян-Шанская
директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
Ян Фельдман
директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»

Единые правила — не всегда хорошо

фото предоставлено Группой RBI/ЖК EcoCity
В 2019 году в Ленинградской области ввели 2,9 млн кв. м жилья, из которых 1,4 млн кв. м пришлось на малоэтажные проекты и индивидуальное домостроение (ИЖС). Остальные полтора миллиона — это многоквартирные дома. За последние 2-3 года доля малоэтажного и индивидуального жилья в регионе заметно выросла.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин рассказал, что территорию за КАД руководство региона рассматривает именно как зону для развития малоэтажного жилья. Но поскольку экономика диктует свои условия, мы часто видим там высотные районы.
— У людей должен быть выбор: либо комфортно жить в малоэтажном комплексе, либо же ощущать себя частью мегаполиса, — сообщил Михаил Москвин. — Мы собираемся обсудить с застройщиками предложения по изменению региональных нормативов с учетом новых вызовов: не только в части этажности, но и, например, в части уменьшения парковочных мест — у нас сейчас этот норматив выше, чем в Петербурге.

Проблему градостроительного планирования и нормативов считают основной в развитии малоэтажной застройки почти все участники круглого стола. Часть норм уже давно потеряла актуальность, вызывают сомнения одинаковые правила для многоквартирных домов и малоэтажек, а ряд правил можно трактовать по-разному. Например, по закону в понятие малоэтажной застройки входят как постройки ИЖС, которые должны быть не выше трех этажей, так и собственно малоэтажка — здания до пяти этажей. Но лишь недавно уточнили, что речь идет о трех именно наземных этажах, а подвал отдельным этажом не считается.
Малоэтажные проекты развиваются в пригородах Петербурга из-за городского ограничения по высотности, а их количество регулируется генпланом Петербурга и Ленобласти, рассказал Михаил Гущин, директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город» — из проектов этого формата у компании заселен Mistola Hills во Всеволожском районе, там же в начале года сдан EcoCity).
фото предоставлено Группой RBI/ЖК EcoCity
По словам Михаила Голубева, девелопера проекта «Прибрежный Квартал» в Лисьем Носу, директора ЗАО «СЗСК» и участника предпринимательского объединения НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Генплан с 2005 года устарел, и многие его положения неактуальны: например, правило об отступах в 10 метров от границы участков для малоэтажных квартирных домов.

— При четырех этажах это смешно, — пояснил Голубев, — и новый генплан надо настроить на эффективную экономику, переработать структуру территориальных зон малоэтажных районов, завязать их социально-экономическое развитие на трансформацию делового и инвестиционного климата под частные инвестиции, на малый и средний бизнес. Я предложил поправки в Градостроительный кодекс — разбивку по категориям малоэтажных МКД на небольшие, квартир на шесть, и на большие, чтобы у них были разные регламентации для разрешения на строительство. Ведь в Петербурге сегодня у 11 районов из 18 есть возможности для малоэтажного строительства, и можно стимулировать процесс.
фото предоставлено строительной компанией ЗАО «СЗСК» /«Прибрежный Квартал»
— Малоэтажную отрасль, особенно в условиях приоритета для многоэтажки, надо тоньше регулировать и четче сегментировать — можно сказать, в ручном режиме, — считает генеральный директор строительной компании «Заневский» Надежда Офицерова. Эксперт рассказала, как компания дважды подступалась к проекту планировки территории в одном из проектов, но соблюдение всех нормативов дает на выходе совсем не то, что задумано изначально.

— Первый вариант при итоговом согласовании нам отправили на доработку, — рассказала она, — и мы сделали пешеходные улицы с социальной инфраструктурой, с коммерцией в центре проекта, 17 км велодорожки по периметру, зеленые участки на пешеходной зоне. Получился практически образцовый малоэтажный район. А потом внесли нужные поправки — инженерные коридоры, пожарные проезды. В общем, при нормативном соответствии вышла примерно первая версия проекта.
фото предоставлено строительной компанией «Заневский» /«Новая Ижора»
Генеральный директор ООО «КВС. Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева сообщила о проекте нового федерального «Стандарта комплексного развития территорий», разработанном институтом «Стрелка» и компанией «ДОМ.рф», где содержатся в том числе и рекомендации к нормативам по градостроительному проектированию.

— Заметно, что авторы стандарта плотно изучали европейский опыт, и хочется, чтобы это легло в основу изменений и стало не только рекомендациями, — уточнила она. — Если в плане нормативов мы двинемся в этом направлении, это даст толчок к развитию мало- и среднеэтажного жилья, на которое и сделан упор в стандарте. Я за соразмерность среды и в то же время за разнообразие, разноэтажность, игру объемов, высотные доминанты. Потому что другая крайность — это плоская малоэтажная застройка до горизонта.

Пока же получается, что актуальные нормативы хорошо работают для высотной плотной застройки, но сильно ограничивают возможности для создания комфорта в малоэтажных районах. Они губят экономику проектов, поскольку прописывают малоэтажке то, что этому формату не нужно. Разница большая — 18 этажей на точке или на той же площади всего три этажа на несколько семей. А требования при этом примерно одинаковые.

Комфорт для жителей, рентабельность — для застройщика

Фото предоставлено ГК "КВС"/ЖК "Наутилус"
Среда проживания в мало- и среднеэтажных домах более комфортна, поскольку она сомасштабна человеку. «Это жизнь на уровне глаз», — сказала Анжелика Альшаева. Но с коммерческой точки зрения все выглядит иначе. Здесь меньше продаваемая площадь жилья, чем в высотных домах, а территория под благоустройство, как правило, больше. А в проектах комплексного освоения территорий добавляется и социальная нагрузка.

Пригороды вроде бы логичнее застраивать малоэтажным жильем, а не тем, что мы сегодня видим на северной границе города, полагает директор по маркетингу СК «Красная стрела» Марина Агеева. Но в малоэтажной застройке есть нюансы: переезд за город позиционируют как повышение качества жизни для людей, которые ищут большего простора, комфорта, спокойствия для семьи. Так что это по умолчанию должны быть качественные ЖК, а значит, «квадрат» в них будет дороже как по себестоимости, так и по цене продажи.

— Рентабельность, как и динамика продаж, по малоэтажке и равному по качеству многоэтажному проекту сильно отличаются, — пояснила она. — Например, наш 22-этажный комплекс «Аист» на проспекте Ветеранов еще на этапе завершения монолитных работ весь продан при цене за метр более 100 тысяч рублей, а малоэтажные ЖК при цене 90-110 тысяч за метр продаются неторопливо.

Сейчас у компании в работе малоэтажные проекты «Неоклассика-2» и «Горки Парк». Средняя цена в сегменте — 100 тысяч за квадратный метр.
Фото предоставлено СК «Красная стрела» /«Неоклассика-2»
Покупателей часто останавливает вопрос «социалки»: на малоэтажных территориях она изначально развита слабо, хотя именно там она крайне нужна, так как сюда переезжает в основном семейный покупатель, считает Марина Агеева. Для девелопера же остро стоит вопрос экономической целесообразности ее создания — у маленьких компаний часто не хватает средств на сады и школы.

Также важно доносить до покупателя то, что коммунальные услуги обойдутся дороже, чем в многоэтажке . Это та самая плата за комфорт — за малую плотность и высотность, за пять-шесть квартир на этаже и за лифт на полтора десятка квартир в парадной.

Проблемы с инфраструктурой, по словам Михаила Гущина, связаны не только с возможностями девелопера, но и с нежеланием операторов при невысокой плотности населения идти в пригороды.

— Низкая этажность, мало жителей и плохая окупаемость — соответственно, нет желания открывать рестораны, магазины и кафе, — пояснил Михаил Гущин, — это обратная сторона малоэтажности. Иногда это приводит почти к полному отсутствию инфраструктуры в пригороде, в отличие от мест многоэтажной застройки с высокой плотностью. Как ни странно, наличие инфраструктуры является основным фактором привлекательности малоэтажных районов. И бум малоэтажки нас ждет только в случае законодательного ограничения строительства домов выше 5-7 этажей. Естественно, при этом маржа продавцов земли снизится, но на маржу девелоперов это практически не повлияет.
Фото предоставлено ГК "КВС"/ЖК "Наутилус"
В развитых кварталах в городе малоэтажную застройку проще сделать рентабельной для застройщика, но это будут объекты бизнес-класса и выше с соответствующей ценой, а вот развивать малоэтажные проекты в пригороде гораздо сложнее.

— Для сравнения, квадратный метр в проекте компании «Наутилус» в Красносельском районе стоит 160 тысяч рублей, а в Сертолово — 80 тысяч, хотя оба проекта в 4-5 этажей, — отметила Анжелика Альшаева. — Разница в цене продажи почти в два раза, тогда как себестоимость строительства, если не учитывать цену земли, сравнима.

— Малоэтажных проектов достаточно много, представлены разные классы жилья. Есть относительно скромные, а есть и поистине роскошные, — сообщила Ольга Семенова-Тян-Шанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ. — Но когда речь идет о загородном жилье, ключевых вопросов всегда два: социальная инфраструктура и транспортная доступность. В этом плане проекты неодинаковы. И, действительно, именно близость объектов соцкультбыта, хорошие дороги и общественной транспорт во многом определяет интерес к проекту и его коммерческий успех.
Оживить спрос на малоэтажное жилье может новый проект от Министерства сельского хозяйства — льготная ипотека под 2,7%, более известная в народе как «сельская ипотека». По словам Михаила Москвина, определенная территория области получит некоторые преимущества, так как из всех регионов-участников проекта только у Ленобласти те же условия, что и у Дальнего Востока. В этих двух субъектах сельская ипотека ограничена 5 млн рублей, в остальных лимит — 3 миллиона. Правительство хотело бы, чтобы вся территория региона получила такую возможность, и уже направило соответствующие предложения. Пока же речь идет о населенных пунктах с населением менее 30 тысяч: под эту категорию попадают перспективные малоэтажные районы Мистолово, Васкелово, Энтолово, Ропша, Верево, а также популярные у застройщиков районы — такие как Бугры и Янино. Пока все замерли в ожидании соответствующих предложений от банков, назрел большой отложенный спрос, интерес аудитории к малоэтажке подогрет.
Фото предоставлено ГК "КВС"/ЖК "Новое Сертолово"
Низкая маржинальность является одной из важных проблем малоэтажного строительства в области, считает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

— Ключевой фактор при выборе жилья за городом — это наличие инфраструктуры, — подтвердил он. — Но если вопросы появления в проекте коммерческой и социальной инфраструктуры застройщик может решить самостоятельно, то вопросы транспортной доступности необходимо обсуждать совместно с правительством. Также не стоит забывать, что на небольших участках под малоэтажную застройку практически невозможно создать максимально комфортную для проживания среду. Потому что все затраты лягут на себестоимость строительства, и проект в итоге будет нерентабельным. На больших площадях застройщику проще создавать благоустроенное во всех отношениях пространство. Наши мало- и среднеэтажные проекты в Янино (квартал «Янила»), Колпино (финский городок «Юттери») и Гатчине (квартал «IQ Гатчина») в целом оказываются ниже по рентабельности, чем наши городские проекты, и начинают «отбиваться» только с определенного этапа застройки.

— Экономика малоэтажных проектов — это сложный вопрос, — подтвердил Михаил Гущин. — Для удаленного от инфраструктуры проекта цена продажи фактически равняется себестоимости. Сейчас многие из таких проектов едва близки к точке окупаемости. Поэтому в Ленинградской области мы видим много примеров недостроев и проектов-банкротов.

Из-за проблем с инфраструктурой малоэтажных районов не так много, как могло бы быть, полагает Андрей Мелешко, коммерческий директор ООО «Авитон», — и тут, несомненно, важно подключение властей к решению этих вопросов.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»/финский городок «Юттери»
— Мы, в свою очередь, уже имеем возможности разумно оптимизировать себестоимость таких проектов за счет современных энергоэффективных и цифровых технологий, использования качественного малогабаритного оборудования, грамотного проектирования и расчета нагрузок и т.п., — пояснил Андрей Мелешко. — Мы давно работаем с застройщиками крупных КОТ и малоэтажных районов и имеем большой опыт строительства котельных и тепловых сетей в различных регионах РФ, в том числе и в Мурино, Янино, Сертолово для застройщика КВС. По моим ощущениям, жить в малоэтажном жилом комплексе, конечно, комфортнее для человека. В свое время и я со своей стороны сделал осознанный выбор, переехав с семьей в малоэтажный район.

— Да, на малоэтажный проект ложится больше нагрузка, — согласился руководитель отдела продаж газового оборудования и заместитель главного инженера ООО «Северная Компания» (производитель оборудования) Сергей Орлов. — У нашей инженерной компании есть решения, которые позволяют снизить эту нагрузку, а также себестоимость в целом, сделав малоэтажные проекты более рентабельными. Сегодня наши знания и опыт уже помогают оптимизировать капитальные вложения застройщика на старте малоэтажного проекта, и более планомерно распределить затраты на весь срок его эксплуатации.

На все готовое

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»/финский городок «Юттери»
Выгода и успешность проекта зависит от стоимости трех составляющих: земли, инфраструктуры и строительства самих зданий.

— С многолетним опытом я пришел к выводу, что хорошая маржинальность может оправдываться только дорогой и качественной землей, — считает Михаил Голубев. — Стоит связаться с неподготовленными отдаленными территориями, как она падает. Многие крупные застройщики многоэтажных форматов так или иначе уже подступались раньше к малоэтажным и больше туда не рвутся. Сейчас в сегменте работают в основном малые и средние игроки, которым сложно развивать проекты. У них нет понимания формата, финансовых ресурсов, опыта работы с городской землей — некоторые даже смутно представляют, что такое ПЗЗ, какие могут быть регламенты застройки.

Инвесторы заинтересованы купить уже подготовленный участок в рамках хорошо продуманного и освоенного проекта, рассказала Надежда Офицерова. Например, малоэтажный проект «Новая Ижора» в границах Петербурга создавался на инженерно подготовленной территории. По словам эксперта, найти внутренние ресурсы для подготовки участка, чтобы потом предлагать его застройщику как самостоятельный продукт, получается не у всех. А законодательно не существует ни статуса управляющей компании, ни единого оператора по развитию подобных территорий. Есть инструменты государственно-частного партнерства, но они локальны и работают с разной степенью успешности.

Не отрицают того, что строить было бы проще, если бы участки под малоэтажные районы были подготовлены, и в правительстве региона. Но, по словам Михаила Москвина, среди привлекательных для девелоперов участков нет государственной земли — они все в частной собственности, а значит, там нельзя строить инфраструктуру за бюджетный счет. Но появился «свет в конце тоннеля». Во время недавнего визита в Петербург заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин положительно отнесся к идее о возможном финансировании по федеральным программам не только социальных объектов, но и инженерной подготовки территории.
— Думаю, это может быть организовано следующим образом: девелопер сам делает проект инженерной подготовки участка, где предполагается строительство. А государство со своей стороны берет на себя строительно-монтажные работы по этому проекту, — пояснил Москвин.

Можно реализовать малоэтажный проект в составе более масштабного, как в случае с «Наутилусом» от ГК «КВС», который построен в микрорайоне «Балтийская жемчужина». По словам Анжелики Альшаевой, важную роль здесь сыграла культура китайского девелопмента (инвестором проекта является Шанхайская корпорация), где в порядке вещей комплексно подходить к застройке участка.

— Мы вошли в уже готовый качественный проект со школами, детскими садиками, ТРК, — рассказала Альшаева. — Ездили в Шанхай, смотрели, как там реализуются огромные КОТы, — и нам есть чему учиться у партнеров. В Китае новые территории осваивают совместно бизнес, администрация города, транспортные компании. Одновременно строится и жилье, и метро рядом, и социальные, и торговые объекты. Жители первых очередей не заселяются — условно — в поле, как это часто происходит в России.

По ее словам, этот опыт шанхайских коллег — в частности, по взаимодействию с администрацией — компания сейчас стремится перенести на комплексные проекты «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово». В обоих проектах уже есть четкие сроки строительства детских садов и школ.

В зоне доступа

Фото предоставлено ГК "КВС"/ЖК "Новое Сертолово"
Для жителей малоэтажных районов инфраструктура — это, в первую очередь, транспортная доступность. Поэтому преимущество получают те малоэтажные проекты, которые находятся близко к трассам и к городу.

Например, привлекательность локации, где компания «ЮИТ» реализует свой пятиэтажный комплекс INKERI, дополнительно возросла благодаря строительству новых и реконструкции существующих магистралей: открытию движения по всем участкам ЗСД, расширению Киевского и Петербургского шоссе. Комплексы Mistola Hills и EcoCity, построенные Группой RBI во Всеволожском районе, расположены в 15 минут на маршрутке или на машине от станции метро «Парнас». Янино и Сертолово тоже находятся недалеко от города и непосредственно на оживленных транспортных магистралях.
фото предоставлено компанией «ЮИТ»/«INKERI»
По словам вице-губернатора Михаила Москвина, власти региона готовы поддерживать транспортное развитие в южной части области — Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах, где как раз можно было бы создать условия для хороших жилых комплексов малой этажности. Тем более, что в этом направлении в последние годы развивались дороги.

Михаил Москвин рассказал, что область заинтересована в развитии Восточного скоростного диаметра (ВСД) и съезда во Всеволожск, в этом году должны приступить к расширению участка от КАД до границы с Колтушами. Уже началась работа над первым этапом ВСД от Благодатной улицы в сторону Московского проспекта. Есть проект соединенного в ВСД дорожного участка от Янино во Всеволожск, также идет работа над съездом с кольцевой в Мурино, подъезду к малоэтажным районам через улицу Шоссейную в Буграх.

При этом участники круглого стола уточнили, что дороги — это только полдела, по этим дорогам еще надо запустить общественный транспорт.

Замерший потенциал

Фото предоставлено ГК "КВС"/ЖК "Новое Сертолово"
Потенциал для малоэтажного строительства в пригородах огромен: земель хватит на десятилетия вперед, а собственники участков заинтересованы в инвесторах, которые вложатся в развитие, а в идеале — купят участок целиком.

— Есть вектор у правительства региона на развитие малоэтажного формата, но мы понимаем, что есть идеал, а есть реальность с ее отсутствием дорог, бюджета на соцобъекты, инвесторов и т. д., — отметила Марина Агеева. — Кроме того, за городом нет и пока не предвидится рабочих мест. А каждый день сотням тысяч людей ездить на работу в город и обратно без развитого общественного транспорта — в первую очередь железнодорожного — нереально. Что касается нашей компании, мы пока не рассматриваем новые участки под малоэтажное строительство, так как не можем позволить себе строить некачественно. Комфорт- и бизнес-класс — это наши сегменты, а качество и дешевизна — несовместимые понятия. Мы понимаем, что в обозримой перспективе в подобных проектах динамика спроса для нас будет недостаточной.

Анжелика Альшаева считает, что для малоэтажного строительства достаточно перспективны южные территории, а компании «КВС» в целом интересны малоэтажные и среднеэтажные проекты, и в этом направлении работа продолжится.

— Для нас это одно из приоритетных направлений работы. Мы хотим не просто «продавать квадратные метры», а формировать комфортную современную городскую среду. И мы уверены, что наиболее полно ее можно воплотить именно на новых территориях при небольшой, не давящей на человека высоте зданий, при наличии земли для общественных пространств и при достаточном количестве инфраструктуры. Ведь это особое ощущение — быть автором нового микрорайона, новой странички истории города, — подчеркнула Альшаева.
Фото предоставлено ГК "КВС"/ЖК "Новое Сертолово"
Видит перспективу на юге, который недооценен в плане развития малоэтажки, и Ян Фельдман:

— Земельный ресурс там достаточно объемный, перспектива с точки зрения транспортной доступности есть. Как участники рынка мы понимаем, что география застройки будет расширяться за черту города и происходить это будет за счет мало- и среднеэтажного жилья, расположенного на тех территориях, где город граничит с областью.

Михаил Гущин считает, что малоэтажный потенциал сейчас за освоенными территориями с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В Петербурге это зона, условно ограниченная КАДом и Курортным районом, а также часть Приморского района — например, Коломяги. Еще есть район Пушкина, где девелопмент достаточно хорошо себя чувствует за счет развитой инфраструктуры и исторически сложившейся престижности города.
— Наверное, ИЖС и блокированная застройка — это все-таки не история мегаполисов, — подытожила Надежда Офицерова. — Но если мы говорим о пригородах и приграничных районах — это неизбежно и правильно. Ни к чему на лоне природы и на берегах водоемов многоэтажные высотки. Думаю, бизнес с властью найдут компромисс в части регулирования. Наша же компания пока сконцентрируется на ленд-девелопменте, подготовке территории и привлечении застройщиков.

По мнению Михаила Голубева, городу, конечно, сегодня сложно достичь таких показателей по малоэтажному вводу жилья, какие дает Ленобласть, где работа застройщиков с властями налажена, велик территориальный потенциал и интерес жителей. Но национальный проект «Жилье и городская среда» в городе может и обязан дать прирост по вводу жилья именно из этого сегмента. Здесь могут появиться смешанные территориальные зоны застройки с разнообразием силуэта и разумным балансом жизни и работы, с умной интеграцией малоэтажной застройки в природный ландшафт, сохранением идентичности. При этом город должен быть компактным — в этом отношении перспективным кажется движение «новый урбанизм» как комплексная система планирования территорий с полицентричными моделями развития, с балансом жилья, рекреации и рабочих мест в одной локации. Но одному застройщику это не под силу — необходима комплексная программа для централизованной «сборки» интересов всех стейкхолдеров на территории, создания эффективной плотности застройки, включая небольшие компании.
Автор: Анна Романова
Редактор: Мария Мокейчева
Корректор: Елена Виноградова
Фотограф: Сергей Михайличенко
Куратор: Ольга Карпусь
Верстка: Татьяна Сорокина