АнтиЗОЖ лирика. Григорий Лепс выступил на сцене «петербургского Альберт-холла»
В петербургской «Тинькофф Арене» 9 марта прошел концерт харизматичного самобытного Григория Лепса. В этом году артист поздравил петербурженок с Международным женским днем, представив новую программу «Иди и смотри».
Григорий Лепс и его группа появились на сцене ровно в семь вечера. Артист в строгом черно-белом костюме поприветствовал гостей во всю мощь своего глубокого голоса. Неторопливо собиравшиеся в зал слушатели заспешили к своим местам — многие даже не поняли, что представление началось вовремя.

Лепс не стал долго разогревать публику, с первых песен демонстрируя потенциал своего уникального по диапазону и колориту вокала. К третьей песне Лепс настроил зрителей из партера на праздничный лад композицией Бориса Гребенщикова. «Ну-ка, мечи стаканы на стол», — такое предложение было актуально для зрителей из партера «Тинькофф Арены», где были празднично накрыты столы и официанты ожидали заказов. А еще Григорий Лепс продемонстрировал авторский стиль исполнения шнуровского «Терминатора», объяснив землякам лидера группировки, что Сергей ему разрешил.

Долгие вступления — это не про Лепса. Романтичные композиии в неподражаемой экспрессивной манере исполнения удачно чередовались с танцевальными мелодиями. Как опытный конферансье Лепс, представляя сет композиций «любовной лирики», иронично предупредил мужчин о романтике и даже предложил им потанцевать со своими дамами в холле арены. Все остались на своих местах. Партер и амфитеатр подпевали. Многие зрители вели прямые трансляции в соцсетях, делясь с подписчиками положительными эмоциями.

После романтичных хитов в стиле поп-рок музыканты вспомнили о своей давней песне «Ты ушла рано утром». Сарказм композиции как обратная сторона настроений весеннего женского праздника, мягко говоря, удивил зрителей. В этом весь Лепс — противоречивый, бескомпромисный. Его манера исполнения захватывает все внимание слушателя, не позволяя воспринимать вполуха и думать о чем-то отстраненном. Звуки рок-баллад хорошо слышны во всех частях зала вне зависимости от того, где сидит зритель. Такая акустика стала возможна благодаря конструктивным особенностям здания арены.
Для мало знакомых с его творчеством артист объяснил, что известный хит «Я уеду жить в Лондон» в близкой ему среде называется «эмигрантская залихватская». Вообще музыкант вел своеобразный диалог с публикой, порой говоря о своем: «Все думают, что я наркоман и алкоголик, — что ж, я не буду никого разочаровывать». Застольную про рюмку музыкант посвятил всем трезвенникам.

В какой-то момент в зале включили свет, многие заспешили в раздевалку. А преданные поклонники остались в партере танцевать, пока музыканты не закончили петь.

Отметим, что Григорий Лепс не впервые выступает на сцене петербургского «Альберт Холла». Чем примечательна «Тинькофф Арена» для зрителя читайте в материале «Пять причин посетить «петербургский Альберт-холл».
Пять причин посетить «петербургский Альберт-холл»
В «Тинькофф Арене» часто проходят концерты ведущих российских и зарубежных звезд. Чем уникальна эта концертная площадка?
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Материал подготовлен специально для многофункционального комплекса «Тинькофф Арена»
Фото: Алексей Рожнов
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