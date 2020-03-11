Для мало знакомых с его творчеством артист объяснил, что известный хит «Я уеду жить в Лондон» в близкой ему среде называется «эмигрантская залихватская». Вообще музыкант вел своеобразный диалог с публикой, порой говоря о своем: «Все думают, что я наркоман и алкоголик, — что ж, я не буду никого разочаровывать». Застольную про рюмку музыкант посвятил всем трезвенникам.



В какой-то момент в зале включили свет, многие заспешили в раздевалку. А преданные поклонники остались в партере танцевать, пока музыканты не закончили петь.



Отметим, что Григорий Лепс не впервые выступает на сцене петербургского «Альберт Холла». Чем примечательна «Тинькофф Арена» для зрителя читайте в материале «Пять причин посетить «петербургский Альберт-холл».

