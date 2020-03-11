Долгие вступления — это не про Лепса. Романтичные композиии в неподражаемой экспрессивной манере исполнения удачно чередовались с танцевальными мелодиями. Как опытный конферансье Лепс, представляя сет композиций «любовной лирики», иронично предупредил мужчин о романтике и даже предложил им потанцевать со своими дамами в холле арены. Все остались на своих местах. Партер и амфитеатр подпевали. Многие зрители вели прямые трансляции в соцсетях, делясь с подписчиками положительными эмоциями.
После романтичных хитов в стиле поп-рок музыканты вспомнили о своей давней песне «Ты ушла рано утром». Сарказм композиции как обратная сторона настроений весеннего женского праздника, мягко говоря, удивил зрителей. В этом весь Лепс — противоречивый, бескомпромисный. Его манера исполнения захватывает все внимание слушателя, не позволяя воспринимать вполуха и думать о чем-то отстраненном. Звуки рок-баллад хорошо слышны во всех частях зала вне зависимости от того, где сидит зритель. Такая акустика стала возможна благодаря конструктивным особенностям здания арены.