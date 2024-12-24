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Происшествия Третье. Полковник Смирнов дает показания об убийстве своего агента в 2001 году

Третье. Полковник Смирнов дает показания об убийстве своего агента в 2001 году

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34 комментария
Источник:

Полковник МВД в отставке Михаил Смирнов дает показания об убийстве своего агента в 2001 году.

По информации «Фонтанки», Смирнов подготовил пакет документов о якобы существующей компании, которая хочет продать одному из глав администраций Ленинградской области технику. Это была задуманная ранее провокация. Агент должен был договориться с этим чиновником, дать ему подконтрольную взятку. Но в силу отношений, которые сложились между чиновником и агентом, он сообщил будущей жертве о том, что работает на Михаила Смирнова и что всё это провокация.

Узнав об этом, Михаил Смирнов, по его словам, вывез своего помощника во Всеволожский район, где застрелил его из пистолета ТТ. За предательство. Труп с огнестрельными ранениями был обнаружен в том же 2001 году, но убийство не было раскрыто, дело приостановили и передали в архив.

Как писала «Фонтанка», ранее Михаил Смирнов признался в еще двух убийствах. В 1998 году он, по версии следствия, организовал подрыв автомобиля на Маршала Жукова, в котором находились гендиректор Балтийского судомеханического завода Игорь Малькин, его зам по кадрам, авторитет Владимир Сериков и водитель Михаил Петухов — последний в итоге скончался. В 2004 году Смирнов, по своему признанию, убил репортера «Фонтанки», Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Он вместе с подельниками заманил коллегу в дом на Фурштатской, 26, где его избили до смерти и повесили на шведской стенке. Тело журналиста так и не было найдено — фигурант указал место, где закопали труп Максимова, сейчас там ведутся раскопки. Наш коллега погиб из-за своего журналистского интереса к деятельности Смирнова, который тогда занимал должность замначальника «коррупционного» отдела ОРБ ГУ МВД по СЗФО. «Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки <…> и у меня родилась мысль — „убью!“» — заявил Михаил Смирнов.

Смерти, избиения и страх были частыми спутниками Смирнова на его карьерной лестнице, подробно о «заслугах» можно почитать здесь. Полковник в отставке уже заявил о желании уехать на СВО.

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Комментарии
34
михаил.ру
1 час
что за психиатр ему закрывал медкомиссию каждый год????
Alex Gold
1 час
как там: у суда нет оснований не доверять сотруднику полиции.... заиграло новыми красками
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