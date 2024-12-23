В Ленобласти парикмахер расстроил клиента и угодил в кошмар

Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленобласти проверяют рассказ парикмахера, заявившего о мести недовольного его мастерством клиента. По словам мужчины, его вывезли в лес в багажнике, раздели и избили.

Подробностями собственного похищения 45-летний житель Кингисеппа поделился с полицейскими накануне утром, стало известно «Фонтанке» 23 декабря. С его слов, в багажнике «Фольксвагена Туарега» он очутился после стрижки, за которую 1,5 тысячи рублей заплатил местный житель, три дня назад праздновавший своё 35-летие. Результат расстроил клиента настолько, что разбираться с мастером он якобы решил в компании ещё двоих мужчин.

Выместив гнев, троица снова затолкала парикмахера в машину и вернула в город.

По предварительным данным, следов насилия на теле заявителя не нашли, от обморожения на момент обращения в полицию он также не страдал. Мужчина, которого он назвал недовольным клиентом, своё участие в похищении отрицает. Его отпустили под обязательство о явке.