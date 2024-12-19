В Петербурге толпу подростков не пустили на концерт тиктокера Ивана Золо

Источник: предоставлено «Фонтанке»

В клуб «Ласточка» в Санкт-Петербурге не пустили около сотни подростков на концерт блогера Ивана Золо. В редакцию «Фонтанки» в четверг, 19 декабря, обратилась мать ребенка, который пришел на выступление тиктокера вместе с другом.

«Здесь толпища стоит детей, многие приехали без родителей. Они не пускают. Говорят, что деньги вернут, но билеты невозвратные», — рассказала петербурженка Алиса, приехавшая оперативно к своему ребенку.

По ее словам, около клуба находится около сотни подростков, они пришли и были уверены, что их пустят на концерт. На предоставленном «Фонтанке» электронном билете указана возрастная маркировка 6+.

В группе концерта Ивана Золо во «ВКонтакте» резко появились публикации о том, что на мероприятие не пускают до 16 лет без сопровождения родителя или опекуна.

Источник: Скриншот группы концерта Ивана Золо во «ВКонтакте»







Молодой человек, который не представился, объяснил пришедшим отказ пропуска детей до 16 лет без опекуна решением организаторов концерта.

Программа концерта тиктокера Ивана Золо называется «Король слэма».

Недавно ярославское издание 76.ru сообщило, что на концерте Ивана Золо в Ярославле возникла давка, детский омбудсмен объявил о проверке.