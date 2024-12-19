29 января — круглый стол «Отложенное материнство: как сделать ЭКО после 40»

Повышение репродуктивного возраста — к чему приводит откладывание материнства с точки зрения физиологии?

Как оценить вероятность наступления естественной беременности в 40 лет и старше? Какие показатели измеряются?

Можно ли получить собственные яйцеклетки для проведения ЭКО в этом возрасте? Как оценить их качество?