29 января — круглый стол «Отложенное материнство: как сделать ЭКО после 40»

В последние годы отмечается рост числа женщин, которые беременеют после 40 лет, хотя это и остается редким явлением. Вероятность естественной беременности в этом возрасте составляет около 5% из-за снижения овариального резерва и качества яйцеклеток. Использование вспомогательных репродуктивных технологий, включая донорские яйцеклетки, делает позднюю беременность более доступной для многих женщин. На круглом столе обсудим, что делать, если не получилось родить ребенка до 40 лет, можно ли запланировать отложенное материнство и какие риски несёт поздняя беременность.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Повышение репродуктивного возраста — к чему приводит откладывание материнства с точки зрения физиологии?
Как оценить вероятность наступления естественной беременности в 40 лет и старше? Какие показатели измеряются?
Какие методы вспомогательных репродуктивных технологий применимы в этом возрасте?
Можно ли получить собственные яйцеклетки для проведения ЭКО в этом возрасте? Как оценить их качество?
В каких ситуациях следует замораживать яйцеклетки для отложенного ЭКО? Сколько они могут храниться?
Статистика по успешной беременности при ЭКО после 45 лет.
Трудности и риски поздней беременности для женщины и будущего ребенка? Какие дополнительные обследования стоит проходить во время беременности?
К участию в круглом столе приглашаются врачи акушеры-гинекологи, репродуктологи, генетики, эндокринологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 29 января 2025 года.
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50.