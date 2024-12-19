21 января — круглый стол «Тренды в пластической хирургии: какие операции наиболее востребованы»

Какие пластические операции остаются лидерами по спросу и почему: увеличение груди, липосакция, ринопластика? Как меняются предпочтения пациентов? Как социальные сети и СМИ формируют стандарты красоты и выбор пациентов?

Есть ли отличия в предпочтениях у пациентов в Петербурге и Москве? В России и других странах? Какие общемировые тренды в пластической хирургии вы могли бы выделить? Совпадают ли ожидания и реальность у пациентов в пластической хирургии? Какой информации не хватает пациентам?