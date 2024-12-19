21 января — круглый стол «Тренды в пластической хирургии: какие операции наиболее востребованы»

Современная пластическая хирургия динамично развивается, предлагая новые технологии и методы, которые позволяют удовлетворить растущие запросы пациентов. Востребованы пластические операции как для эстетических изменений, так и с реконструктивными целями. Среди множества операций есть безусловные лидеры по популярности. На круглом столе обсудим причину их востребованности и спрос на пластическую хирургию в целом.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Какие пластические операции остаются лидерами по спросу и почему: увеличение груди, липосакция, ринопластика? Как меняются предпочтения пациентов? Как социальные сети и СМИ формируют стандарты красоты и выбор пациентов?
Растет ли популярность операций, подчеркивающих естественную красоту, по сравнению с модой на заметные изменения внешности?
Какие новые методы и подходы появились в пластической хирургии за последние годы? Какую роль играют лазерные и роботизированные технологии?
Есть ли отличия в предпочтениях у пациентов в Петербурге и Москве? В России и других странах? Какие общемировые тренды в пластической хирургии вы могли бы выделить? Совпадают ли ожидания и реальность у пациентов в пластической хирургии? Какой информации не хватает пациентам?
Какие операции могут стать трендовыми в ближайшие 5–10 лет?
К участию в круглом столе приглашаются пластические хирурги, представители клиник пластической хирургии.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 21 января 2025 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50.