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Доктор Питер Образ жизни 21 января — круглый стол «Тренды в пластической хирургии: какие операции наиболее востребованы»

21 января — круглый стол «Тренды в пластической хирургии: какие операции наиболее востребованы»

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Современная пластическая хирургия динамично развивается, предлагая новые технологии и методы, которые позволяют удовлетворить растущие запросы пациентов. Востребованы пластические операции как для эстетических изменений, так и с реконструктивными целями. Среди множества операций есть безусловные лидеры по популярности. На круглом столе обсудим причину их востребованности и спрос на пластическую хирургию в целом.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие пластические операции остаются лидерами по спросу и почему: увеличение груди, липосакция, ринопластика? Как меняются предпочтения пациентов? Как социальные сети и СМИ формируют стандарты красоты и выбор пациентов?

  • Растет ли популярность операций, подчеркивающих естественную красоту, по сравнению с модой на заметные изменения внешности?

  • Какие новые методы и подходы появились в пластической хирургии за последние годы? Какую роль играют лазерные и роботизированные технологии?

  • Есть ли отличия в предпочтениях у пациентов в Петербурге и Москве? В России и других странах? Какие общемировые тренды в пластической хирургии вы могли бы выделить? Совпадают ли ожидания и реальность у пациентов в пластической хирургии? Какой информации не хватает пациентам?

  • Какие операции могут стать трендовыми в ближайшие 5–10 лет?

К участию в круглом столе приглашаются пластические хирурги, представители клиник пластической хирургии.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

Круглый стол пройдет в 16:00 / 21 января 2025 года

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50.

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