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Происшествия Мать, оставившая младенца в ТРК «Порт Находка», оказалась педиатром

Мать, оставившая младенца в ТРК «Порт Находка», оказалась педиатром

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51 комментарий

Женщина, которая днем 18 декабря бросила своего новорожденного ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком, работает педиатром.

Как следует из открытых источников, 35-летний врач окончила Первый петербургский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», в 2019 году прошла переподготовку по специальности «гастроэнтерология».

Женщина состоит в браке, помимо новорожденного у пары есть еще один ребенок. Семья, по данным «Фонтанки», в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге «Фонтанке» сообщили, что ребёнок находится в больнице под наблюдением. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы. ГСУ СК ранее сообщало о начале доследственной проверки по статье об оставлении в опасности.

35-летняя мать приехала с ребенком в торговый комплекс в среду днем. Она поднялась на второй этаж и оставила коляску с младенцем, положив записку, в которой попросила позаботиться о малыше. Сотрудники ТРК, обнаружив новорожденного, сразу же связались с экстренными службами.

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Комментарии
51
GOLDEN HORSE
2 часа
Послеродовая депрессия. Жуткая вещь.
Ark7
3 часа
Мать сейчас посадят. Отца, если был в курсе, тоже, как соучастника. Первого ребёнка - в детдом. Правосудие восторжествовало. Все счастливы.
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