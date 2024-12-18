Мать, оставившая младенца в ТРК «Порт Находка», оказалась педиатром

Женщина, которая днем 18 декабря бросила своего новорожденного ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком, работает педиатром.

Как следует из открытых источников, 35-летний врач окончила Первый петербургский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», в 2019 году прошла переподготовку по специальности «гастроэнтерология».

Женщина состоит в браке, помимо новорожденного у пары есть еще один ребенок. Семья, по данным «Фонтанки», в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге «Фонтанке» сообщили, что ребёнок находится в больнице под наблюдением. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы. ГСУ СК ранее сообщало о начале доследственной проверки по статье об оставлении в опасности.

35-летняя мать приехала с ребенком в торговый комплекс в среду днем. Она поднялась на второй этаж и оставила коляску с младенцем, положив записку, в которой попросила позаботиться о малыше. Сотрудники ТРК, обнаружив новорожденного, сразу же связались с экстренными службами.