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Технологии 23 января — круглый стол «Импортозамещение в IT: успехи и задачи»

23 января — круглый стол «Импортозамещение в IT: успехи и задачи»

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Согласно указу президента России Владимира Путина от 30 марта 2022 года № 166, с 1 января 2025 года госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное ПО на объектах Критической инженерной инфраструктуры. Кроме того, к 1 января 2030 года должен завершиться переход на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК). Бизнес тоже стремится переходить на отечественное ПО, чтобы не зависеть от сбоев в работе программ от вендоров, ушедших из России. Насколько это удается, а что еще не удалось заместить — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как реализован указ президента на практике? Какие государственные и корпоративные структуры наиболее продвинулись в переходе на отечественное ПО?

  • О каких успехах импортозамещения можно сегодня говорить?

  • Какие сферы оказались наиболее уязвимы после ухода иностранных вендоров? В каких сферах технологическая независимость наиболее важна?

  • Насколько российские решения способны конкурировать с зарубежными аналогами по качеству и функциональности? Сохраняется ли при этом совместимость с иностранным ПО, чтобы облегчить переход?

  • Какие продукты еще предстоит заместить? Какие меры помогут ускорить разработку конкурентоспособных продуктов?

  • Меры государственной и частной поддержки отечественных разработчиков: какие есть, а какие хотелось бы получить? Насколько важна была отмена IT-ипотеки для Москвы и Петербурга?

К участию в круглом столе приглашаются: IT-компании; представители бизнеса, которые испытывают потребность в отечественном ПО.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

Круглый стол пройдет в 12:00 / 23 января 2025 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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