23 января — круглый стол «Импортозамещение в IT: успехи и задачи»

Как реализован указ президента на практике? Какие государственные и корпоративные структуры наиболее продвинулись в переходе на отечественное ПО?

О каких успехах импортозамещения можно сегодня говорить?

Какие сферы оказались наиболее уязвимы после ухода иностранных вендоров? В каких сферах технологическая независимость наиболее важна?

Насколько российские решения способны конкурировать с зарубежными аналогами по качеству и функциональности? Сохраняется ли при этом совместимость с иностранным ПО, чтобы облегчить переход?