21 января — круглый стол «В городе и за городом: нужно ли инвестировать в апартаменты»

Каким был для сегмента апартаментов 2024 год с точки зрения продаж? Изменилась ли ситуация в IV квартале?

Как повлияла ситуация с ключевой ставкой на спрос?

Как прошел 2024 год с точки зрения заполняемости туристами? Есть ли спрос на городские апартаменты в низкий сезон?

Загородные инвестиционные проекты: их сходство и отличие с городскими апартаментами. Сезонность и окупаемость загородных проектов.

Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты в городе и в пригородах/в Ленобласти? Какой доход в среднем получают владельцы апартаментов?