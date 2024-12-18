21 января — круглый стол «В городе и за городом: нужно ли инвестировать в апартаменты»

По итогам 9 месяцев 2024 года спрос на рынке апартаментов оставался стабильным, несмотря на рост ключевой ставки и ставок по ипотеке. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на конец III квартала было продано 2,4 тыс. юнитов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Востребованность сервисных апартаментов поддерживалась за счет роста турпотока и развития внутреннего туризма. Одновременно эксперты отмечают рост интереса инвесторов к загородным проектам — рынок там еще не насыщен, а спрос большой. О рынке городских апартаментов и загородных инвестпроектах поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Каким был для сегмента апартаментов 2024 год с точки зрения продаж? Изменилась ли ситуация в IV квартале?
Как повлияла ситуация с ключевой ставкой на спрос?
Как прошел 2024 год с точки зрения заполняемости туристами? Есть ли спрос на городские апартаменты в низкий сезон?
Загородные инвестиционные проекты: их сходство и отличие с городскими апартаментами. Сезонность и окупаемость загородных проектов.
Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты в городе и в пригородах/в Ленобласти? Какой доход в среднем получают владельцы апартаментов?
Как вы видите развитие инвестиционной недвижимости в 2025 году?
К участию в круглом столе приглашаются девелоперы апартаментов, управляющие компании, девелоперы загородной недвижимости.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 января 2025 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru