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Недвижимость 21 января — круглый стол «В городе и за городом: нужно ли инвестировать в апартаменты»

21 января — круглый стол «В городе и за городом: нужно ли инвестировать в апартаменты»

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По итогам 9 месяцев 2024 года спрос на рынке апартаментов оставался стабильным, несмотря на рост ключевой ставки и ставок по ипотеке. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на конец III квартала было продано 2,4 тыс. юнитов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Востребованность сервисных апартаментов поддерживалась за счет роста турпотока и развития внутреннего туризма. Одновременно эксперты отмечают рост интереса инвесторов к загородным проектам — рынок там еще не насыщен, а спрос большой. О рынке городских апартаментов и загородных инвестпроектах поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Каким был для сегмента апартаментов 2024 год с точки зрения продаж? Изменилась ли ситуация в IV квартале?

  • Как повлияла ситуация с ключевой ставкой на спрос?

  • Как прошел 2024 год с точки зрения заполняемости туристами? Есть ли спрос на городские апартаменты в низкий сезон?

  • Загородные инвестиционные проекты: их сходство и отличие с городскими апартаментами. Сезонность и окупаемость загородных проектов.

  • Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты в городе и в пригородах/в Ленобласти? Какой доход в среднем получают владельцы апартаментов?

  • Как вы видите развитие инвестиционной недвижимости в 2025 году?

К участию в круглом столе приглашаются девелоперы апартаментов, управляющие компании, девелоперы загородной недвижимости.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 января 2025 года

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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