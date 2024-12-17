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Общество Образ жизни На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря

5 978
9 комментариев

В 8:21 мск 17 декабря на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Её причиной стал поток более плотного и быстрого, чем обычно, солнечного ветра. Об этом сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Спутник Земли, расположенный в точке Лагранжа примерно в 1500000 км от поверхности нашей планеты на линии Земля — Солнце, фиксирует усиление скорости солнечного ветра до 530 км/с (обычно 300–350 км/с) и рост плотности солнечного вещества до 42 p/cm3 (обычно около 1 p/cm3).

По прогнозам, магнитная буря будет непродолжительной, а её интенсивность не превысит уровня слабой.

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Комментарии
9
282493173
2 часа
та и пёс с ней
282768225
2 часа
В России давно жесточайшая буря переходящая постепенно в катастрофу
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