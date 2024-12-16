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Город Есть специальные чаты, ребята там откликаются. В центре Петербурга наладили схему привлечения студентов к уборке снега

Есть специальные чаты, ребята там откликаются. В центре Петербурга наладили схему привлечения студентов к уборке снега

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15 комментариев

В Петербурге налажена схема взаимодействия со студенческими отрядами для привлечения к уборке снега в центре. Об этом 16 декабря «Фонтанке» рассказал директор ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» Егор Пащенко.

Собеседник пояснил, что студенты, как и договаривались, работают на платной основе: 250 рублей в час и не менее 4 часов работы. Соответственно, в день студенты зарабатывают не менее 1000 рублей.

На вопрос, планируется ли и дальше привлекать студентов, Пащенко ответил утвердительно: «Ну, конечно, мы же работаем в рамках достигнутых договоренностей». Он пояснил, что налажен контакт и схема взаимодействия со студенческими отрядами.

«Ребята, кто готовы, у них созданы специальные чаты, они там откликаются, мы их там записываем, дальше они оформляются, и соответственно [в чате сообщают] время, место, куда они выходят, в какое время бригадир к ним приставляется», — добавил директор ГБУ.

Инвентарь, перчатки и жилетки студентам выдают на месте.

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Комментарии
15
Панкихой
56 минут
А с механизацией там как? Или предлагают лопатой махать. Так за 4 часа работы, студент там боты больше сносит чем заработает.
hedgehog_
1 час
тепреь курьеры еще и снег грести лопатой будут? ты чего моя снег на себя кидал?!
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