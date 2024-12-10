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Происшествия Петербуржец в Мурино получил пулю в лоб и не только

Петербуржец в Мурино получил пулю в лоб и не только

3 904
7 комментариев

Жителя Петербурга обстреляли из травматического пистолета в Мурино. Ранения накануне вечером считали в Елизаветинской больнице. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.

В понедельник в горбольницу № 3 обратился 36-летний петербуржец. Врач диагностировал у него огнестрельные ранения головы и груди, одна пуля попала в лоб. Мужчина рассказал, что пострадал ночью 4 декабря на проспекте Авиаторов Балтики.

Подробности своих приключений пострадавший не поведал. Полиция проводит проверку. Пациент в удовлетворительном состоянии отправлен залечивать гематомы домой.

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Комментарии
6
sysh
58 минут
Лоб пластырем заклеили.Дырки не видно.
264044681
12 минут
пфф, Мурино, Кудрово и прочие гетто - на их фоне уже Купчино кажется районом борьбы за повышение культуры народонаселения 😁
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