В Якутии самолет с пассажирами не удержался на полосе. Посмотрите, как он закопался в снегу

Самолет авиакомпании «Аэробратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту города Олекминска в Якутии. Его пришлось откапывать.
Як-40 сел в аэропорту около 12 утра по местному времени. Самолет врезался в сугроб и закопался. Как пишет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, борт прилетел из Братска.
По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.
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