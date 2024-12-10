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Происшествия В Якутии самолет с пассажирами не удержался на полосе. Посмотрите, как он закопался в снегу

В Якутии самолет с пассажирами не удержался на полосе. Посмотрите, как он закопался в снегу

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10 комментариев
Источник:

Самолет авиакомпании «Аэробратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту города Олекминска в Якутии. Его пришлось откапывать.

Як-40 сел в аэропорту около 12 утра по местному времени. Самолет врезался в сугроб и закопался. Как пишет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, борт прилетел из Братска.

По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.

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Комментарии
10
VKuser15335355
52 минуты
Ничего страшного, выкат за полосу. На ЯК-40 вроде бы нет реверса да двигателях, приходится только колёсами тормозить. Главное люди живы , да и самолёт очевидно не пострадал.
Полно Вам, батюшка
1 час
Может решил погреться?
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