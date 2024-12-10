В Якутии самолет с пассажирами не удержался на полосе. Посмотрите, как он закопался в снегу

Источник: Официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры







Самолет авиакомпании «Аэробратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту города Олекминска в Якутии. Его пришлось откапывать.

Як-40 сел в аэропорту около 12 утра по местному времени. Самолет врезался в сугроб и закопался. Как пишет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, борт прилетел из Братска.

По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.