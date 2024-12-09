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Происшествия Четырех учеников увезли на скорой из школы в Приморском районе

Четырех учеников увезли на скорой из школы в Приморском районе

3 929
6 комментариев

Скорая помощь сегодня понадобилась ученикам 199-й школы в Приморском районе. Один из школьников потерял сознание, затем на плохое самочувствие пожаловались еще трое. Об этом 9 декабря стало известно «Фонтанке».

Первым о ситуации нам сообщил отец одного из детей. По его словам, ученики «упали в обморок», у них якобы «судороги и рвота».

По нашим данным, одному из школьников стало плохо в 9:15, мальчик потерял сознание, ему вызвали скорую. Такое, к слову, с ним не впервой. Потом еще трое сообщили учителю, что им нездоровится, — их тоже увезли в больницу. Госпитализирован в итоге только первый ученик, остальных отпустили.

В пресс-службе администрации Приморского района рассказали «Фонтанке», что в обморок упал только один мальчик. Это произошло во время линейки.

«Другие дети обращались в медкабинет с жалобами на слабость — часть детей была отпущена домой (предварительно администрация школы известила и вызвала родителей), часть вернулась к урокам, для четверых детей была вызвана скорая, чтобы исключить наличие проблем со здоровьем. Ребята госпитализированы и обследованы, в настоящий момент двое из них отпущены домой. В больнице остаются два мальчика: тот, который действительно упал в обморок и рассек подбородок, оставлен под наблюдением врачей и обследуется; второй мальчик здоров, но оставлен для обследования по настоянию родителей», — рассказали в районе.

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Комментарии
6
Отец Родной
1 час
В 90е тихо сидели по подвалам, наслаждались текущим моментом... А теперь что.
Cashmare
1 час
аллергия на разговоры о главном
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