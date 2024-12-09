В центре Донецка взорвался автомобиль. Следственный комитет 9 декабря сообщает о двух пострадавших местных жителях. Информации о погибших нет.
Кадры с места взрыва показало РИА Новости. У «Тойоты» сильнее всего пострадала левая, водительская сторона. Сорваны двери, поврежден передний бампер.
На месте работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места ЧП, будет проведена взрывотехническая экспертиза.
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