В Петербурге вынесен приговор ветеринару, который смотрел на мясо и кишки сквозь пальцы

По материалам дела, ветврач городской станции по борьбе с болезнями животных Рамазанов, находясь на Балтийском хладокомбинате, предложил коммерсантам свою помощь в обмен на деньги. За 28, 56 и 30 тысяч рублей он пообещал компаниям, поставляющим мясо и кишки для оболочек колбас, поспособствовать в оформлении проверочных документов, а на что-то даже закрыть глаза.