В Петербурге вынесен приговор ветеринару, который смотрел на мясо и кишки сквозь пальцы

Кировский районный суд огласил приговор в отношении ветврача Минкаила Рамазанова, признанного виновным в получении трех взяток. Об этом 6 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По материалам дела, ветврач городской станции по борьбе с болезнями животных Рамазанов, находясь на Балтийском хладокомбинате, предложил коммерсантам свою помощь в обмен на деньги. За 28, 56 и 30 тысяч рублей он пообещал компаниям, поставляющим мясо и кишки для оболочек колбас, поспособствовать в оформлении проверочных документов, а на что-то даже закрыть глаза.
Представители юрлиц вынуждены были согласиться, ибо понимали, что отказ может ударить по бизнесу. Деньги Рамазанов получил и распорядился ими по своему усмотрению.
Фигурант признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.
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