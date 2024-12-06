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Происшествия В Петербурге вынесен приговор ветеринару, который смотрел на мясо и кишки сквозь пальцы

В Петербурге вынесен приговор ветеринару, который смотрел на мясо и кишки сквозь пальцы

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5 комментариев

Кировский районный суд огласил приговор в отношении ветврача Минкаила Рамазанова, признанного виновным в получении трех взяток. Об этом 6 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела, ветврач городской станции по борьбе с болезнями животных Рамазанов, находясь на Балтийском хладокомбинате, предложил коммерсантам свою помощь в обмен на деньги. За 28, 56 и 30 тысяч рублей он пообещал компаниям, поставляющим мясо и кишки для оболочек колбас, поспособствовать в оформлении проверочных документов, а на что-то даже закрыть глаза.

Представители юрлиц вынуждены были согласиться, ибо понимали, что отказ может ударить по бизнесу. Деньги Рамазанов получил и распорядился ими по своему усмотрению.

Фигурант признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

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Комментарии
5
Гость
29 минут
Вот так нас и травят. И риска никакого. 100 тысяч рублей штрафа для бизнеса это мелкие расходы - чаевые в ресторане и то больше.
266597097
3 минуты
Штраф меньше взятки только по одному эпизоду !!! Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире !!!
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