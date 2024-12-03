«Ночлежка» собирает новогодние подарки для бездомных Петербурга и Москвы









Благотворительная организация «Ночлежка» запустила традиционную предновогоднюю акцию «Мандаринка и тушёнка» по сбору праздничных подарков для бездомных людей двух столиц.

В этом году планируется собрать 700 подарков в Петербурге и 500 в Москве.

«Еду, одежду, продукты и вещи, необходимые для жизни на улице, мы передадим нашим эльфам-волонтёрам, которые соберут и упакуют всё в подарки в конце декабря. Закажете вы одну банку тушёнки или привезёте огромный ящик носков — мы всё примем и поблагодарим. Важен любой вклад», - говорят в «Ночлежке».

В наборы войдут средства гигиены, одежда, продукты длительного хранения, а также термосы, фонарики и пр. Подробнее об акции можно узнать на сайте благотворительной организации.

Подарочные наборы будут раздавать в проектах «Ночлежки»: в пунктах обогрева, «Ночном автобусе», в ночном приюте и пункте выдачи, в «Доме на полдороги», реабилитационном приюте и в приюте для пожилых.