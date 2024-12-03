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Происшествия В отеле Петербурга у жены белорусского теннисиста украли брендовое украшение с малахитом

В отеле Петербурга у жены белорусского теннисиста украли брендовое украшение с малахитом

1 375
11 комментариев

Жену одного из известных теннисистов Белоруссии обокрали в отеле Петербурга. У женщины похитили золотую цепочку с подвеской из малахита. В полиции уже кается работник гостиницы.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, женщина — сама в прошлом теннисистка — обратилась за помощью в полицию два дня назад. Она живёт в Минске, в Петербурге вместе с подругой остановилась в отеле у Исаакиевского собора. Там же в первый день зимы хватилась украшения — золотой цепочки с подвеской из малахита, произведенной французской ювелирной компанией Van Cleef & Arpels. Примерная стоимость такого украшения 320 тысяч рублей.

По словам женщины, днём ранее подвеска ещё лежала в шкатулке в ванной.

Поиски вора не затянулись. По информации редакции, накануне в отделе полиции Адмиралтейского района явку с повинной подписал 20-летний уроженец Узбекистана. В отеле на Вознесенском проспекте он с июля отвечает за чистоту. С его слов, трудоустроен официально. По словам мужчины, 30 ноября он убирал один из номеров и заглянул в чужую шкатулку — не из любопытства, а чтобы положить на место забытое среди использованных салфеток кольцо. Кольцо он положил в шкатулку, а приглянувшийся кулон — себе в карман.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что после обращения 30-летней гостьи города возбудили дело о краже. 1 декабря приехавшие в отель полицейские задержали иностранца, который работает в этой же гостинице. Он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В своих соцсетях женщина восхитилась оперативной работой правоохранительных органов России. Делиться восхищением с «Фонтанкой» не стала, воздержавшись от комментариев.

Супруг гостьи Северной столицы — известный белорусский теннисист. По информации из открытых источников, он в том числе участвовал в турнирах Большого шлема.

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Комментарии
11
АнтиШэ
52 минуты
И тут преступник оказался шерстяным. Ни одного дня не проходит без преступлений, совершенных в нашем городе представителями кишлаков.
Sonata
48 минут
О как! Кольцо в ведёрке с использованными салфетками нашёл и положил в шкатулку. Нет, как вы могли подумать! ради любопытства он только использованные салфетки исследует.
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