В отеле Петербурга у жены белорусского теннисиста украли брендовое украшение с малахитом

Жену одного из известных теннисистов Белоруссии обокрали в отеле Петербурга. У женщины похитили золотую цепочку с подвеской из малахита. В полиции уже кается работник гостиницы.
Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, женщина — сама в прошлом теннисистка — обратилась за помощью в полицию два дня назад. Она живёт в Минске, в Петербурге вместе с подругой остановилась в отеле у Исаакиевского собора. Там же в первый день зимы хватилась украшения — золотой цепочки с подвеской из малахита, произведенной французской ювелирной компанией Van Cleef & Arpels. Примерная стоимость такого украшения 320 тысяч рублей.
По словам женщины, днём ранее подвеска ещё лежала в шкатулке в ванной.
Поиски вора не затянулись. По информации редакции, накануне в отделе полиции Адмиралтейского района явку с повинной подписал 20-летний уроженец Узбекистана. В отеле на Вознесенском проспекте он с июля отвечает за чистоту. С его слов, трудоустроен официально. По словам мужчины, 30 ноября он убирал один из номеров и заглянул в чужую шкатулку — не из любопытства, а чтобы положить на место забытое среди использованных салфеток кольцо. Кольцо он положил в шкатулку, а приглянувшийся кулон — себе в карман.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что после обращения 30-летней гостьи города возбудили дело о краже. 1 декабря приехавшие в отель полицейские задержали иностранца, который работает в этой же гостинице. Он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В своих соцсетях женщина восхитилась оперативной работой правоохранительных органов России. Делиться восхищением с «Фонтанкой» не стала, воздержавшись от комментариев.
Супруг гостьи Северной столицы — известный белорусский теннисист. По информации из открытых источников, он в том числе участвовал в турнирах Большого шлема.
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