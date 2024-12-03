В отеле Петербурга у жены белорусского теннисиста украли брендовое украшение с малахитом

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, женщина — сама в прошлом теннисистка — обратилась за помощью в полицию два дня назад. Она живёт в Минске, в Петербурге вместе с подругой остановилась в отеле у Исаакиевского собора. Там же в первый день зимы хватилась украшения — золотой цепочки с подвеской из малахита, произведенной французской ювелирной компанией Van Cleef & Arpels. Примерная стоимость такого украшения 320 тысяч рублей.

Поиски вора не затянулись. По информации редакции, накануне в отделе полиции Адмиралтейского района явку с повинной подписал 20-летний уроженец Узбекистана. В отеле на Вознесенском проспекте он с июля отвечает за чистоту. С его слов, трудоустроен официально. По словам мужчины, 30 ноября он убирал один из номеров и заглянул в чужую шкатулку — не из любопытства, а чтобы положить на место забытое среди использованных салфеток кольцо. Кольцо он положил в шкатулку, а приглянувшийся кулон — себе в карман.