Найденная в Черной речке кость принадлежала животному

Выловленная водолазами со дна Черной речки кость принадлежала крупному рогатому скоту. Об этом 2 декабря стало известно «Фонтанке».
Официальных результатов экспертизы еще нет, но предварительно, это останки животного. Напомним, водолаз наткнулся на страшную находку 25 ноября около Чернореченского моста. По непонятной причине кость доставать не стали, и она ушла на дно. Звонивший по номеру 112 предположил, что нашел человеческую ногу. Специалисты нашли останки только 26 ноября.
Кость была замотана в ткань и лежала в черном полиэтиленовом пакете. На место сразу же приехали сотрудники СК и полиции. Они изучали найденный фрагмент кости. Вместе с ней из воды достали коробку и неизвестные документы.
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