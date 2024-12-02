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Происшествия Город Найденная в Черной речке кость принадлежала животному

Найденная в Черной речке кость принадлежала животному

2 207
9 комментариев

Выловленная водолазами со дна Черной речки кость принадлежала крупному рогатому скоту. Об этом 2 декабря стало известно «Фонтанке».

Источник:

Официальных результатов экспертизы еще нет, но предварительно, это останки животного. Напомним, водолаз наткнулся на страшную находку 25 ноября около Чернореченского моста. По непонятной причине кость доставать не стали, и она ушла на дно. Звонивший по номеру 112 предположил, что нашел человеческую ногу. Специалисты нашли останки только 26 ноября.

Источник:

Кость была замотана в ткань и лежала в черном полиэтиленовом пакете. На место сразу же приехали сотрудники СК и полиции. Они изучали найденный фрагмент кости. Вместе с ней из воды достали коробку и неизвестные документы.

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Комментарии
9
alexpv
31 минута
А что, кость от крупного рогатого скота по теперешним законам тоже на фото заблюривать нужно? прям ужас -ужас) Чего ж тогда в мясном отделе магазина нарезанные куски от животных стыдливо не прикрывают?))
prosto korsak
1 час
"Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. Целый день они искали, где у рака ... " сами знаете что.
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