Тела двух петербуржцев нашли в сгоревшем доме в Ленобласти

Сильно обгоревшие тела двух петербуржцев обнаружили после пожара в частном доме в Волосовском районе Ленинградской области. Обоим было по 49 лет.
Сообщение о пожаре на улице Пионерской в деревне Молосковицы поступило в экстренные службы накануне утром, пишет 1 декабря 47news.
Когда одноэтажный дом потушили, под сгоревшими конструкциями нашли тела двоих мужчин. Один имел притяжение к Красному Селу, другой был зарегистрирован на севере Петербурга.
По факту гибели проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном комитете Ленобласти. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.