Могильная плита Романа Трахтенберга разлетелась на кусочки. В таком виде памятник уже три месяца

Памятник на могиле Романа Трахтенберга три месяца находится в плачевном состоянии, заметили наши читатели. Декоративная плита с изображением актера и знатока анекдотов обрушилась еще в августе, сообщили «Фонтанке» 30 ноября в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, который курирует городские кладбища.
Как пояснили в комитете, обрушение декоративной плиты не было следствием акта вандализма. В августе произошло «самопроизвольное падение». «Плита крепилась на четырёх анкерах, которые сгнили и, не выдержав веса плиты, сломались», — пояснили чиновники.
Комитет отметил, что установкой занималась сторонняя организация. Администрация кладбища Памяти жертв 9-го января, где похоронен шоумен, проинформировало о случившемся подведомственное комитету ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», которая обеспечивает эксплуатацию и содержание кладбищ.
За прошедшее время неизвестные собрали осколки плиты и сложили ее на манер мозаики рядом с могилой.
Ухаживать за могилами обязаны лица, ответственные за захоронение, это прописано в положении о порядке создания и содержания мест погребения и деятельности кладбищ в Санкт-Петербурге. Чаще всего это близкие родственники умершего.
Ответственные за захоронение должны самостоятельно, или заключив договор с администрацией кладбища, содержать склепы, могилы, надмогильные сооружения и живую изгородь в надлежащем порядке, своевременно поправлять могильные холмы, ремонтировать и красить надмогильные сооружения, расчищать проходы и выносить мусор.
В ноябре 2024 года исполнилось 15 лет с момента смерти Романа Трахтенберга. Своими воспоминаниями о популярном ведущем «Фонтанка» попросила поделиться создателя клуба «Хали-Гали» Игоря Мельцера.
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