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Общество Могильная плита Романа Трахтенберга разлетелась на кусочки. В таком виде памятник уже три месяца

Могильная плита Романа Трахтенберга разлетелась на кусочки. В таком виде памятник уже три месяца

9 047
13 комментариев

Памятник на могиле Романа Трахтенберга три месяца находится в плачевном состоянии, заметили наши читатели. Декоративная плита с изображением актера и знатока анекдотов обрушилась еще в августе, сообщили «Фонтанке» 30 ноября в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, который курирует городские кладбища.

Как пояснили в комитете, обрушение декоративной плиты не было следствием акта вандализма. В августе произошло «самопроизвольное падение». «Плита крепилась на четырёх анкерах, которые сгнили и, не выдержав веса плиты, сломались», — пояснили чиновники.

Комитет отметил, что установкой занималась сторонняя организация. Администрация кладбища Памяти жертв 9-го января, где похоронен шоумен, проинформировало о случившемся подведомственное комитету ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», которая обеспечивает эксплуатацию и содержание кладбищ.

За прошедшее время неизвестные собрали осколки плиты и сложили ее на манер мозаики рядом с могилой.

Ухаживать за могилами обязаны лица, ответственные за захоронение, это прописано в положении о порядке создания и содержания мест погребения и деятельности кладбищ в Санкт-Петербурге. Чаще всего это близкие родственники умершего.

Ответственные за захоронение должны самостоятельно, или заключив договор с администрацией кладбища, содержать склепы, могилы, надмогильные сооружения и живую изгородь в надлежащем порядке, своевременно поправлять могильные холмы, ремонтировать и красить надмогильные сооружения, расчищать проходы и выносить мусор.

В ноябре 2024 года исполнилось 15 лет с момента смерти Романа Трахтенберга. Своими воспоминаниями о популярном ведущем «Фонтанка» попросила поделиться создателя клуба «Хали-Гали» Игоря Мельцера.

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Комментарии
14
VVvolkov
1 час
хо-хо, кладбище 9 января... Поди попробуй там установить плиту или что-то ещё сделать сам или через стороннюю организацию.... сначала недвусмысленно и с угрозой намекнут, а потом или не допустят, или сами же и раздолбают, что сделано не ими... подхоранивали урну спустя 50 с чем-то лет, так нужно было все свидетельства о рождении чуть ли не с 18** года им предоставить, или за деньги. при том это единственное кладбище, где пока ты у могилы находишься, хрен кто к тебе подойдёт.. на том же Южном или Ковалевском сразу же практически ответственный за этот участок сотрудник материализуется, когда родственники на могилу приходят. а на 9-го января только за бабки могут машины пускать, даже если совсем не ходячего пожилого родственника привёз, и гонять сами по территории на каких-то левых утильных тачках без номеров ))) но внешне территория чистая и поддерживается в хорошем состоянии, пока чуть дальше от основной дороги не отойдешь, там лес и настоящая разруха. про цены там на памятники вообще отдельный разговор - на сайте одна цена за букву в надписи, и она реально копеечная, а по факту просто ФИО и годы жизни тысяч в 20 выйдут....
_42_.
37 минут
Фонтанка его вспомнила, будет собирать по читателям смсками на ремонт? А чего Игорь Мельцев из прошлой статьи не спонсирует ремонт?
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