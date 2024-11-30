Могильная плита Романа Трахтенберга разлетелась на кусочки. В таком виде памятник уже три месяца

Памятник на могиле Романа Трахтенберга три месяца находится в плачевном состоянии, заметили наши читатели. Декоративная плита с изображением актера и знатока анекдотов обрушилась еще в августе, сообщили «Фонтанке» 30 ноября в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, который курирует городские кладбища.