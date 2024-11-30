Полиция нашла пропаганду ЛГБТ* в московском клубе

Полиция Москвы вместе с коллегами из ФСБ провела рейды по ночным клубам для борьбы с пропагандой ЛГБТ*, сообщает 30 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка. В одном из заведений, на Складочной улице, полиция выявила пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В клубе правоохранители также выявили нелегальную продажу спиртного и изъяли обнаруженное в заведении оружие. Также полиция забрала ноутбуки, смартфоны и видеооборудование. По данным «Яндекс.Карт», на Складочной улице расположен только один ночной клуб — «Инферно».

Рейды прошли в нескольких ночных клубах, причиной, в том числе, стали жалобы местных жителей. Полиция, в частности, нагрянула со служебными собаками и проверкой документов в получивший известность после «голой» вечеринки «Мутабор», переименованный в Arma, и в заведение Mono.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.