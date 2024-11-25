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Образ жизни Доктор Питер 10 декабря — круглый стол «Медицина: итоги года — 2024»

10 декабря — круглый стол «Медицина: итоги года — 2024»

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Накануне Нового года мы приглашаем представителей медицинского сообщества Санкт-Петербурга подвести итоги года и поделиться результатами работы в 2024 году. На круглом столе мы обсудим, как развивалась сфера медицинских услуг города, с какими вызовами столкнулись врачи, какие тренды формируются на рынке частной медицины города.

Круглый стол предполагает эксклюзивное участие представителей различных медицинских специальностей, чтобы осветить ситуацию по наиболее широкому кругу направлений в медицине.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие события и тренды в жизни медицинского сообщества города можно назвать главными в 2024 году?

  • Какие изменения произошли в сфере медицинских услуг по разным направлениям?

  • Как взаимодействуют государственный и частный сектор медицины? Нужно ли усиливать это взаимодействие?

  • Какие проблемы со здоровьем чаще всего беспокоят петербуржцев?

  • Меняются ли предпочтения петербуржцев и спрос на частную медицину.

  • Ожидания на 2025 год.

К участию в круглом столе приглашаются представители частных и государственных клиник Санкт-Петербурга, производители медицинской отрасли, эксперты отрасли.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

Круглый стол пройдет в 16:00 / 10 декабря 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик , anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50

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