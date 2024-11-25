10 декабря — круглый стол «Медицина: итоги года — 2024»

Какие события и тренды в жизни медицинского сообщества города можно назвать главными в 2024 году?

Какие изменения произошли в сфере медицинских услуг по разным направлениям?

Как взаимодействуют государственный и частный сектор медицины? Нужно ли усиливать это взаимодействие?

Какие проблемы со здоровьем чаще всего беспокоят петербуржцев?

Меняются ли предпочтения петербуржцев и спрос на частную медицину.