10 декабря — круглый стол «Медицина: итоги года — 2024»

Накануне Нового года мы приглашаем представителей медицинского сообщества Санкт-Петербурга подвести итоги года и поделиться результатами работы в 2024 году. На круглом столе мы обсудим, как развивалась сфера медицинских услуг города, с какими вызовами столкнулись врачи, какие тренды формируются на рынке частной медицины города.
Круглый стол предполагает эксклюзивное участие представителей различных медицинских специальностей, чтобы осветить ситуацию по наиболее широкому кругу направлений в медицине.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Какие события и тренды в жизни медицинского сообщества города можно назвать главными в 2024 году?
Какие изменения произошли в сфере медицинских услуг по разным направлениям?
Как взаимодействуют государственный и частный сектор медицины? Нужно ли усиливать это взаимодействие?
Какие проблемы со здоровьем чаще всего беспокоят петербуржцев?
Меняются ли предпочтения петербуржцев и спрос на частную медицину.
Ожидания на 2025 год.
К участию в круглом столе приглашаются представители частных и государственных клиник Санкт-Петербурга, производители медицинской отрасли, эксперты отрасли.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 10 декабря 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик , anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50