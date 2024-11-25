10 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: высокий сезон на рынке доставки»

По прогнозам аналитиков Data Insight, в 2024 году рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса может вырасти в 1,4 раза по количеству заказов и в 1,5 раза по объему онлайн-продаж. При этом рынок доставки трансформируется: основной объем заказов выдается через пункты выдачи, что обусловлено ростом продаж маркетплейсов. Одновременно растет спрос на экспресс-доставку. О том, какие тренды превалируют на рынке и с какими вызовами сталкиваются компании — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Как растет рынок доставки и логистических услуг в целом в 2024 году? Какие факторы этому способствовали? Предварительные итоги года?
Какие сегменты рынка доставки развиваются быстрее всего?
Насколько востребована экспресс-доставка? Какие новые форматы доставки появляются?
Происходит ли специализация служб доставки? Как часто компании создают свои службы доставки — от каких объемов это выгодно?
Рынок труда в сфере доставки: логисты, курьеры, водители и пр. Есть ли дефицит кадров? Какие специалисты нужны рынку? Где их брать?
Особенности взаимодействия служб доставки с интернет-магазинами, маркетплейсами, ресторанами, оффлайн-магазинами и т.п.
Взаимодействие служб доставки с органами власти. Курьеры как участники дорожного движения.
Международная доставка в 2023 году: кто, откуда и как доставляет? Основные вызовы и пути их решения?
Как будет развиваться сфера доставки в ближайшем будущем? Каких новшеств на рынке можно ждать? Что хотелось бы изменить?
К участию в круглом столе приглашаются представители служб доставки, маркетплейсов, онлайн- и офлайн-магазинов, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 10 декабря 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Кристина Лея +7 921 957–48–83, kristina.l@fontanka.ru