10 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: высокий сезон на рынке доставки»

По прогнозам аналитиков Data Insight, в 2024 году рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса может вырасти в 1,4 раза по количеству заказов и в 1,5 раза по объему онлайн-продаж. При этом рынок доставки трансформируется: основной объем заказов выдается через пункты выдачи, что обусловлено ростом продаж маркетплейсов. Одновременно растет спрос на экспресс-доставку. О том, какие тренды превалируют на рынке и с какими вызовами сталкиваются компании — обсудим на круглом столе.