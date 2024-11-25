4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: рынок недвижимости на волнах льготной ипотеки»

В 2024 году российский рынок недвижимости испытал как подъемы, так и падения. В первую очередь, это было связано с отменой самой массовой льготной ипотеки и изменениями в программах семейной и IT-ипотеки. Активные продажи первого полугодия сменились снижением спроса в июле и августе и осторожным ростом осенью. О том, что происходило на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение года и к чему пришла строительная отрасль к его завершению — поговорим с лидерами в сфере девелопмента и продаж на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Каким был 2024 год для строительной отрасли в целом и отдельных компаний в частности? Какие главные точки и тренды можно отметить?
Строительство — предложение — спрос: есть ли баланс на рынке сегодня? Какие факторы способствуют его равновесию?
Продажи с ипотекой и без ипотеки: как рынок приспосабливается к новым условиям? Власти говорят, что новых госпрограмм пока не будет — насколько это отвечает сегодняшним потребностям строительной отрасли?
Новые механизмы стимулирования продаж: реально ли купить квартиру без льготной ипотеки?
Динамика цен: будут ли дешеветь квартиры?
Состояние строительной отрасли Петербурга: насколько игроки чувствуют себя уверенно?
К участию в круглом столе приглашаются строительные и девелоперские компании, банки, агентства недвижимости, площадки продаж, представители профессиональных объединений.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 4 декабря 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru