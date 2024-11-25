Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 759мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Кто заработал на войне
У кого остался порох в пороховницах
Промышленный Петербург
Тромбы при варикозе молодеют
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Рейтинги "Фонтанки"
Недвижимость 4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: рынок недвижимости на волнах льготной ипотеки»

4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: рынок недвижимости на волнах льготной ипотеки»

271

В 2024 году российский рынок недвижимости испытал как подъемы, так и падения. В первую очередь, это было связано с отменой самой массовой льготной ипотеки и изменениями в программах семейной и IT-ипотеки. Активные продажи первого полугодия сменились снижением спроса в июле и августе и осторожным ростом осенью. О том, что происходило на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение года и к чему пришла строительная отрасль к его завершению — поговорим с лидерами в сфере девелопмента и продаж на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Каким был 2024 год для строительной отрасли в целом и отдельных компаний в частности? Какие главные точки и тренды можно отметить?

  • Строительство — предложение — спрос: есть ли баланс на рынке сегодня? Какие факторы способствуют его равновесию?

  • Продажи с ипотекой и без ипотеки: как рынок приспосабливается к новым условиям? Власти говорят, что новых госпрограмм пока не будет — насколько это отвечает сегодняшним потребностям строительной отрасли?

  • Новые механизмы стимулирования продаж: реально ли купить квартиру без льготной ипотеки?

  • Динамика цен: будут ли дешеветь квартиры?

  • Состояние строительной отрасли Петербурга: насколько игроки чувствуют себя уверенно?

К участию в круглом столе приглашаются строительные и девелоперские компании, банки, агентства недвижимости, площадки продаж, представители профессиональных объединений.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 4 декабря 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30