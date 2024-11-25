4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: рынок недвижимости на волнах льготной ипотеки»

Каким был 2024 год для строительной отрасли в целом и отдельных компаний в частности? Какие главные точки и тренды можно отметить?

Строительство — предложение — спрос: есть ли баланс на рынке сегодня? Какие факторы способствуют его равновесию?

Продажи с ипотекой и без ипотеки: как рынок приспосабливается к новым условиям? Власти говорят, что новых госпрограмм пока не будет — насколько это отвечает сегодняшним потребностям строительной отрасли?

Новые механизмы стимулирования продаж: реально ли купить квартиру без льготной ипотеки?

Динамика цен: будут ли дешеветь квартиры?