4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: нейросети и инфобезопасность как тренды 2024 года»

Прогнозируя деятельность IT-компаний в 2024 году, эксперты предрекали, что он главными трендами станут развитие искусственного интеллекта, автоматизация процессов, локализация и повышенное внимание к информационной безопасности. В конце 2024 года мы приглашаем ведущие компании отрасли обсудить, как сложился год и в каком направлении идет IT-отрасль.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Какие стратегии оказались наиболее успешными для IT-компаний в современных условиях? Что происходит с российским IT-рынком в целом?
Как развивались технологии искусственного интеллекта в 2024 году? Что ниболее востребовано в этой сфере сегодня? Где нейросети уже реально применяются, а где их внедрение еще только планируется?
Автоматизация процессов: какие отрасли успешно занимаются автоматизацией бизнес-процессов? Какие задачи решает автоматизация?
Какие угрозы информационной безопасности стали наиболее актуальными в 2024 году, как решаются эти вопросы и насколько эффективные решения предлагает IT-отрасль?
Как тренд на локализацию IT-решений изменил рынок? Удалось ли компаниям эффективно адаптироваться к новым задачам рынка?
Какие меры государственной поддержки IT-сферы вы считаете наиболее важными и эффективными для развития отрасли? Какая поддержка нужна для дальнейшего развития и нужна ли в принципе?
Спрос на специалистов в области IT — каких компетенций больше всего не хватает?
Какие тенденции вы прогнозируете для IT-сферы в 2025 году? На чем, по вашему мнению, стоит сосредоточиться компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными?
К участию в круглом столе приглашаются IT-компании, представители IT-структур крупных компаний финансового, производственного и других секторов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 4 декабря 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63