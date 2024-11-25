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Технологии 4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: нейросети и инфобезопасность как тренды 2024 года»

4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: нейросети и инфобезопасность как тренды 2024 года»

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Прогнозируя деятельность IT-компаний в 2024 году, эксперты предрекали, что он главными трендами станут развитие искусственного интеллекта, автоматизация процессов, локализация и повышенное внимание к информационной безопасности. В конце 2024 года мы приглашаем ведущие компании отрасли обсудить, как сложился год и в каком направлении идет IT-отрасль.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие стратегии оказались наиболее успешными для IT-компаний в современных условиях? Что происходит с российским IT-рынком в целом?

  • Как развивались технологии искусственного интеллекта в 2024 году? Что ниболее востребовано в этой сфере сегодня? Где нейросети уже реально применяются, а где их внедрение еще только планируется?

  • Автоматизация процессов: какие отрасли успешно занимаются автоматизацией бизнес-процессов? Какие задачи решает автоматизация?

  • Какие угрозы информационной безопасности стали наиболее актуальными в 2024 году, как решаются эти вопросы и насколько эффективные решения предлагает IT-отрасль?

  • Как тренд на локализацию IT-решений изменил рынок? Удалось ли компаниям эффективно адаптироваться к новым задачам рынка?

  • Какие меры государственной поддержки IT-сферы вы считаете наиболее важными и эффективными для развития отрасли? Какая поддержка нужна для дальнейшего развития и нужна ли в принципе?

  • Спрос на специалистов в области IT — каких компетенций больше всего не хватает?

  • Какие тенденции вы прогнозируете для IT-сферы в 2025 году? На чем, по вашему мнению, стоит сосредоточиться компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными?

К участию в круглом столе приглашаются IT-компании, представители IT-структур крупных компаний финансового, производственного и других секторов.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 16:00 / 4 декабря 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

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