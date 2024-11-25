4 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: нейросети и инфобезопасность как тренды 2024 года»

Какие стратегии оказались наиболее успешными для IT-компаний в современных условиях? Что происходит с российским IT-рынком в целом?

Как развивались технологии искусственного интеллекта в 2024 году? Что ниболее востребовано в этой сфере сегодня? Где нейросети уже реально применяются, а где их внедрение еще только планируется?

Автоматизация процессов: какие отрасли успешно занимаются автоматизацией бизнес-процессов? Какие задачи решает автоматизация?

Какие угрозы информационной безопасности стали наиболее актуальными в 2024 году, как решаются эти вопросы и насколько эффективные решения предлагает IT-отрасль?

Как тренд на локализацию IT-решений изменил рынок? Удалось ли компаниям эффективно адаптироваться к новым задачам рынка?

Какие меры государственной поддержки IT-сферы вы считаете наиболее важными и эффективными для развития отрасли? Какая поддержка нужна для дальнейшего развития и нужна ли в принципе?

Спрос на специалистов в области IT — каких компетенций больше всего не хватает?