6 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: итоги года на рынке франчайзинга»

В условиях высокой ключевой ставки, франчайзинг стал одной из главных возможностей для развития малого и среднего бизнеса. С января по сентябрь 2024 года Роспатент зарегистрировал более 6 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков, что на 19% выше показателей аналогичного периода 2023 года. А за последние 5 лет активность российского бизнеса на рынке франчайзинга выросла в полтора раза. О том, какие в каких сферах наиболее активно развивались франшизы в 2024 году и что этому способствовало — поговорим на круглом столе с лидерами рынка.