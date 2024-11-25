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Бизнес 6 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: итоги года на рынке франчайзинга»

6 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: итоги года на рынке франчайзинга»

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В условиях высокой ключевой ставки, франчайзинг стал одной из главных возможностей для развития малого и среднего бизнеса. С января по сентябрь 2024 года Роспатент зарегистрировал более 6 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков, что на 19% выше показателей аналогичного периода 2023 года. А за последние 5 лет активность российского бизнеса на рынке франчайзинга выросла в полтора раза. О том, какие в каких сферах наиболее активно развивались франшизы в 2024 году и что этому способствовало — поговорим на круглом столе с лидерами рынка.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

— Какие ключевые тренды в сфере франчайзинга вы заметили в 2024 году? Как изменилась динамика спроса на франшизы за последний год?

— Как повлиял ли на рынок франшиз уход с российского рынка ряда западных брендов?

— В чем плюсы и минусы работы по франшизе по сравнению с самостоятельным ведением бизнеса?

— Какие направления работы по франшизе наиболее востребованы у бизнеса? Есть ли бренды-лидеры?

— На какую сумму вложений чаще всего ориентируется франчайзи? Как быстро можно их окупить?

— Изменились ли условия работы франчайзи в последнее время? Появляются ли новые форматы франшиз? Меняется ли структура бизнес-процессов в успешных франшизах?

— Госпрограммы поддержки франчайзинга. Какую помощь можно получить при открытии предприятия по франшизе?

— Открытие франшиз местных брендов за рубежом: какие страны наиболее перспективны? Какие тонкости есть?

— Какие риски и возможности для бизнеса по франшизе вы видите в 2025 году? Как вы оцениваете потенциал роста франчайзинга в ближайшие годы?

К участию в круглом столе приглашаются: компании, развивающие бизнес по франшизе; эксперты рынка; банки, работающие с малым и средним бизнесом.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

Круглый стол пройдет в 12:00 / 6 декабря 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

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