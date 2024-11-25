6 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: итоги года на рынке франчайзинга»

В условиях высокой ключевой ставки, франчайзинг стал одной из главных возможностей для развития малого и среднего бизнеса. С января по сентябрь 2024 года Роспатент зарегистрировал более 6 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков, что на 19% выше показателей аналогичного периода 2023 года. А за последние 5 лет активность российского бизнеса на рынке франчайзинга выросла в полтора раза. О том, какие в каких сферах наиболее активно развивались франшизы в 2024 году и что этому способствовало — поговорим на круглом столе с лидерами рынка.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
— Какие ключевые тренды в сфере франчайзинга вы заметили в 2024 году? Как изменилась динамика спроса на франшизы за последний год?
— Как повлиял ли на рынок франшиз уход с российского рынка ряда западных брендов?
— В чем плюсы и минусы работы по франшизе по сравнению с самостоятельным ведением бизнеса?
— Какие направления работы по франшизе наиболее востребованы у бизнеса? Есть ли бренды-лидеры?
— На какую сумму вложений чаще всего ориентируется франчайзи? Как быстро можно их окупить?
— Изменились ли условия работы франчайзи в последнее время? Появляются ли новые форматы франшиз? Меняется ли структура бизнес-процессов в успешных франшизах?
— Госпрограммы поддержки франчайзинга. Какую помощь можно получить при открытии предприятия по франшизе?
— Открытие франшиз местных брендов за рубежом: какие страны наиболее перспективны? Какие тонкости есть?
— Какие риски и возможности для бизнеса по франшизе вы видите в 2025 году? Как вы оцениваете потенциал роста франчайзинга в ближайшие годы?
К участию в круглом столе приглашаются: компании, развивающие бизнес по франшизе; эксперты рынка; банки, работающие с малым и средним бизнесом.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 / 6 декабря 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63