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Доктор Питер Образ жизни 5 декабря — круглый стол «Улыбка под ключ: как восстановить все зубы быстро и качественно»

5 декабря — круглый стол «Улыбка под ключ: как восстановить все зубы быстро и качественно»

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Нередко в рекламе можно увидеть обещания восстановления зубов и установки имплантов за один день. Однако на деле редко когда все ограничивается одним визитом к стоматологу, т.к. имплантация, как правило, требует серьезной подготовки. О том, как восстановить весь зубной ряд максимально быстро и эффективно — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что скрывается за обещаниями «Имплантация за один день»? Насколько это действительно возможно сделать?

  • Какая подготовка требуется перед имплантацией зубов? Сколько времени она может занимать?

  • Синус-лифтинг перед имплантацией — показания к пластике и особенности операции.

  • В каких случаях имплантация невозможна?

  • Этапы имплантации зубов. Сколько времени она занимает.

  • Реабилитация после имплантации. Когда можно сказать, что имплант прижился.

К участию в круглом столе приглашаются хирурги-имплантологи, врачи-стоматологи, ортопеды, ортодонты.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

Круглый стол пройдет в 16:00 / 5 декабря 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик , anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50

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