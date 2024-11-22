5 декабря — круглый стол «Улыбка под ключ: как восстановить все зубы быстро и качественно»

Нередко в рекламе можно увидеть обещания восстановления зубов и установки имплантов за один день. Однако на деле редко когда все ограничивается одним визитом к стоматологу, т.к. имплантация, как правило, требует серьезной подготовки. О том, как восстановить весь зубной ряд максимально быстро и эффективно — поговорим на круглом столе.