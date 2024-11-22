5 декабря — круглый стол «Улыбка под ключ: как восстановить все зубы быстро и качественно»

Нередко в рекламе можно увидеть обещания восстановления зубов и установки имплантов за один день. Однако на деле редко когда все ограничивается одним визитом к стоматологу, т.к. имплантация, как правило, требует серьезной подготовки. О том, как восстановить весь зубной ряд максимально быстро и эффективно — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Что скрывается за обещаниями «Имплантация за один день»? Насколько это действительно возможно сделать?
Какая подготовка требуется перед имплантацией зубов? Сколько времени она может занимать?
Синус-лифтинг перед имплантацией — показания к пластике и особенности операции.
В каких случаях имплантация невозможна?
Этапы имплантации зубов. Сколько времени она занимает.
Реабилитация после имплантации. Когда можно сказать, что имплант прижился.
К участию в круглом столе приглашаются хирурги-имплантологи, врачи-стоматологи, ортопеды, ортодонты.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 5 декабря 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик , anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993-97-50