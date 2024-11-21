Во дворе дома на Дыбенко машина сбила годовалого малыша в коляске и его трехлетнего брата. ДТП попало на видео

Машина сбила маленьких детей во дворе дома в Невском районе Петербурга. Малыши, один из которых был в коляске, вместе с мамой переходили дорогу, а водитель пытался тормозить. Подробности 21 ноября сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Источник: «Фонтанка.ру»

ДТП произошло накануне вечером во дворе дома 12 корпус 1 по улице Дыбенко и попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина с коляской начинает переходить дорогу во дворе, в этот момент из-за угла выезжает «Ауди А4». Водитель пытается тормозить, но поздно, и в итоге сбивает маленьких пешеходов.

В пресс-службе петербургского главка пояснили, что за рулем «Ауди» был 22-летний водитель. Пострадал годовалый малыш в коляске и его трехлетний брат. Мальчиков с ушибами и сотрясением госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.