«Достал пистолет и выстрелил в воздух»: хозяйка шпица рассказала свою версию конфликта с владельцами питбуля в Петербурге

В истории с пистолетом и перцовым баллончиком, произошедшей вчера на Заневском проспекте, около дома 30, появились новые детали. Вечером вторника между хозяевами шпица и владельцами питбуля произошел конфликт, переросший в вызов полиции и обращение к медикам. Хозяйка шпица, мужа которой вчера вечером задержали правоохранители, рассказала «Фонтанке» свою версию произошедшего.

Вчера, 18 ноября, хозяйка со шпицем собралась гулять и попросила своего мужа пойти с ней. Пара вышла на улицу и встретила владельцев питбуля.

«Я пять шагов из подъезда сделала, шпица держала на руках. Говорю мужу: „Это они идут“. Хозяин питбуля начал натравлять свою собаку на нас. Она была без намордника. Муж достал перцовый баллончик и прыснул в сторону собаки. Из-за ветра попало и на супругу хозяина питбуля, и даже на меня», — пояснила женщина. Также она подчеркнула, что после этого мужчина начал агрессивно себя вести. «Тогда мой муж достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Мы испугались, что собака на нас накинется», — отмечает женщина. Далее супруг нашей собеседницы хотел привести хозяина питбуля в отделение полиции, чтобы тот ответил за случившееся 14 ноября. Однако произошло так, что самого мужчину, распылившего газ, задержали правоохранители. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для полноты картины стоит отметить, что случившийся конфликт — не первый между этими хозяевами собак. По словам местной жительницы, 14 ноября, когда она случайно пересеклась в своем дворе с мужчиной (хозяином питбуля), он повалил ее на землю и начал избивать. После этого, как говорит петербурженка, ее увезли в больницу. Она написала заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. Примерно за неделю до этого женщина, гуляя с собакой, также случайно встретилась с хозяином питбуля. По ее словам, мужчина оскорблял ее. Тогда все закончилось более безобидно — она взяла шпица на руки и ушла.

Напомним, что 44-летняя супруга владельца питбуля получила химический ожог глаз. Ей назначили амбулаторное лечение. О том, как ситуацию видит муж пострадавшей, читайте здесь.