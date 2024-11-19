Депутаты приняли отставку президента Абхазии. Против оказался только один

Отставку президента Абхазии Аслана Бжании приняли депутаты республиканского парламента. За проголосовали 28 депутатов, против был только один. Президент покинул свой пост по требованию оппозиции.
Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Когда состоятся внеочередные выборы главы республики — пока неизвестно, пишет «Коммерсантъ».
Об отставке Аслана Бжании и премьер-министра республики Александра Анкваба стало известно минувшим утром. Соглашение было подписано по итогам переговоров с оппозицией. Пресс-служба президента сообщила, что протестующие должны покинуть занятые ими правительственные здания, иначе соглашение потеряет силу.
Протестные акции начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция обвиняет правительство в лоббировании интересов российских компаний, которые якобы начнут строить в Абхазии апартаменты, провоцируя рост цен на жилье и риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
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