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Общество Минобороны РФ сообщило о поражении военных аэродромов и объектов ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило о поражении военных аэродромов и объектов ВПК Украины

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7 комментариев

ВС РФ за минувшие сутки поразили военные аэродромы и объекты, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ 18 ноября. Также удар нанесен по местам изготовления дронов.

В ведомстве рассказали о поражении военной техники и живой силы противника в 135 районах Украины.

Накануне Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. В стране пришлось вводить экстренные отключения света, график отключений должен появиться с понедельника.

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Комментарии
9
gatsby55
16 минут
Тут кто-то верит?
гастарбайтер
11 минут
Украинцы хотя бы подробно всё описывают... 120 ракет было запущено.. 102 ракеты сбиты, в т.ч 7 из 8 "Кинжалов" и единственный "Циркон" (стоимостью по разным оценкам от 22 до 210 млн $ за штуку)
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