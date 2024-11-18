Минобороны РФ сообщило о поражении военных аэродромов и объектов ВПК Украины

ВС РФ за минувшие сутки поразили военные аэродромы и объекты, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ 18 ноября. Также удар нанесен по местам изготовления дронов.

В ведомстве рассказали о поражении военной техники и живой силы противника в 135 районах Украины.

Накануне Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. В стране пришлось вводить экстренные отключения света, график отключений должен появиться с понедельника.