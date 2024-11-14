Полиция Петербурга задержала подозреваемого в оскорблении красносельского Ленина

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в нанесении надписи на памятник Владимиру Ленину в Красном Селе. Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, фигурант — один из местных жителей.
Мужчина 54 лет живет на улице Партизана Германа, в прошлом он уже имел проблемы с законом: в 2018 году его обвиняли в угрозе убийством, но примирение с потерпевшим помогло избежать наказания. Сейчас жителю Красного Села вменяют вандализм. Фигурант процессуально задержан и помещен в ИВС.
Ранее «Фонтанка» писала, что в очередную годовщину Октябрьской революции на постаменте памятника Ленину в Красном Селе появились надписи. Неизвестный вывел белой краской «Иуда и палач».
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