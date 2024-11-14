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Общество «Там целая история была». Лавров рассказал про проблемы с заправкой самолета отряда «Россия» из-за санкций

«Там целая история была». Лавров рассказал про проблемы с заправкой самолета отряда «Россия» из-за санкций

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14 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в последние годы из-за западных санкций сталкивался с трудностями при заправке самолета специального летного отряда «Россия». Подробности он привел в ходе интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким. Видео опубликовано 14 ноября в телеграм-канале журналиста.

По словам главы МИД, одна из историй произошла на прошлогоднем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, где он представлял президента России. «Там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сказал Лавров и вспомнил, что аналогичная ситуация произошла в Бразилии.

Министр добавил, что «какой-то период другие страны будут вынуждены бояться этих санкций и избегать вторичных наказаний». «Но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — отметил Лавров.

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Комментарии
14
AndrewBarsik
11 минут
Лавров не Маяковский. Нечем ему гордиться. И нечего ему достать из широких штанин. Никто ему не завидует.
Snow*
1 час
таки лавров подрабатывает еще и заправщиком самолетов?
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