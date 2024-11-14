«Там целая история была». Лавров рассказал про проблемы с заправкой самолета отряда «Россия» из-за санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в последние годы из-за западных санкций сталкивался с трудностями при заправке самолета специального летного отряда «Россия». Подробности он привел в ходе интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким. Видео опубликовано 14 ноября в телеграм-канале журналиста.

По словам главы МИД, одна из историй произошла на прошлогоднем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, где он представлял президента России. «Там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сказал Лавров и вспомнил, что аналогичная ситуация произошла в Бразилии.