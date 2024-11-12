3 декабря 2024 - Клуб «Ресторатор»

Рынок загородных ресторанов значительно отличается от общепита, работающего на территории Петербурга. Уровень загородных заведений, как правило, более премиален, так как основными гостями таких ресторанов являются владельцы недвижимости в поселках близ Петербурга, либо люди, оправляющиеся из города на отдых. В тоже время строительство загородного ресторана требует зачастую требует значительно больших инвестиций, что дополнительно увеличивает срок окупаемости проекта.

Традиционно бизнес значительной части загородных ресторанов сильно зависит от сезонного фактора. Если заведения на берегу Финского залива работают с максимальной загрузкой в теплое время года, то рестораны при горнолыжных курортах, напротив, зимой. В зависимости от сезона выручка в ресторане может отличаться в 2-3 раза и даже более. В итоге, загородные рестораны в еще большей степени, чем другие заведения испытывают проблемы с кадрами, так как ежегодно вынуждены набирать персонал в период высокого спроса, а затем сокращать — в периоды низкого. В связи с этим, заведениям приходится тратить значительные суммы на привлечение и обучение сотрудников, и поддержание уровня сервиса и кухни. Только на доставку персонала до места работы и обратно рестораны порой вынуждены тратить по несколько сотен тысяч рублей в месяц.

