Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 770мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес 3 декабря 2024 - Клуб «Ресторатор»

3 декабря 2024 - Клуб «Ресторатор»

247

Тематическое заседание «Загородные рестораны»

Рынок загородных ресторанов значительно отличается от общепита, работающего на территории Петербурга. Уровень загородных заведений, как правило, более премиален, так как основными гостями таких ресторанов являются владельцы недвижимости в поселках близ Петербурга, либо люди, оправляющиеся из города на отдых. В тоже время строительство загородного ресторана требует зачастую требует значительно больших инвестиций, что дополнительно увеличивает срок окупаемости проекта.

Традиционно бизнес значительной части загородных ресторанов сильно зависит от сезонного фактора. Если заведения на берегу Финского залива работают с максимальной загрузкой в теплое время года, то рестораны при горнолыжных курортах, напротив, зимой. В зависимости от сезона выручка в ресторане может отличаться в 2-3 раза и даже более. В итоге, загородные рестораны в еще большей степени, чем другие заведения испытывают проблемы с кадрами, так как ежегодно вынуждены набирать персонал в период высокого спроса, а затем сокращать — в периоды низкого. В связи с этим, заведениям приходится тратить значительные суммы на привлечение и обучение сотрудников, и поддержание уровня сервиса и кухни. Только на доставку персонала до места работы и обратно рестораны порой вынуждены тратить по несколько сотен тысяч рублей в месяц.

Вопросы для обсуждения

  • Сезонность: возможно ли ее преодолеть?

  • Тренды рынка загородного общепита.

  • Городской ресторан и загородный ресторан: сходства и отличия.

  • Что нужно гостям за городом?

  • Конкурентная среда: как меняется рынок.

  • Кадры: как находить людей на пустом рынке.

  • Перспективы развития.

К участию в круглом столе приглашаются представители загородных ресторанов и курортов.

Модератор заседания — Дмитрий Грозный.

Компания «Алтэк» — стратегический партнер мероприятия

По вопросам участия обращаться:

Екатерина Киселева +7 (921) 334-04-59 ek@fontanka.ru

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00