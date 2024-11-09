Каршеринг выбил с дороги машину скорой на Краснопутиловской улице. Есть пострадавший

Медики оказались на газоне после столкновения с каршерингом в Московском районе Петербурга 9 ноября. Автомобили не смогли разъехаться на пересечении Краснопутиловской улицы и Варшавской.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что авария случилась у дома № 98 на Краснопутиловской улице. Травмы получил водитель арендованного автомобиля. По предварительным данным, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.