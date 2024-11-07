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Общество В Петербурге суд признал незаконной деятельность кооператива «Бест Вей»

В Петербурге суд признал незаконной деятельность кооператива «Бест Вей»

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2 комментария

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокуратуры города к Межрегиональному потребительскому кооперативу по улучшению качества жизни «Бест Вей». Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Истец обратился в суд с просьбой признать незаконной деятельность «Бест Вей» по привлечению денежных средств и имущества от граждан и компаний, а также запретить организации заниматься сбором денег, принимать новых членов в кредитный кооператив, выдавать займы и заключать договоры и соглашения о вступлении в «Бест Вей».

«Деятельность кооператива не отвечает интересам лиц, выступающих в качестве пайщиков, поскольку не соответствует определению потребительского кооператива, не отвечает принципам создания и деятельности потребительского кооператива, что в дальнейшем может привести к нарушению прав участников общества», — уточняется в сообщении.

Как итог суд удовлетворил иск прокуратуры, признав деятельность кооператива «Бест Вей» незаконной.

Напомним, в 2022 году крупный потребительский кооператив «Бест Вей» столкнулся с мощным давлением правоохранительных органов. Заложниками ситуации стали 20 тысяч пайщиков, их деньги и квартиры. На тот момент из-за претензий на 9 миллионов у кооператива дважды проводился обыск с изъятием документов и техники, по второму кругу арестована недвижимость на 12 млрд рублей и по третьему кругу арестованы счета на 3,8 млрд рублей.

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Бест Вей Кооператив
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Комментарии
2
Панкихой
1 час
А деятельность кооператива "Озеро" когда будет признана незаконной?
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