Петербуржцев предупреждают о сильном ветре

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 30 октября, ветер в Петербурге местами может усилиться до 20 м/с. По данным Гидрометцентра России, на период с 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15–18 м/с.

В Ленобласти тоже предупреждают о потенциально опасной погоде. Ветер до 15–20 м/с в регионе ожидают с 3 часов ночи 30 октября до полудня 31 октября. Кроме того, с 3:00 до 18:00 30 октября местами по области прогнозируют сильный дождь.