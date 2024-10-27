В офисе Зеленского заговорили о возврате ситуации до февраля 2022 года для начала мирных переговоров с РФ

Для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимо вернуться к ситуации, которая была до февраля 2022 года. Мнением поделился глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью иатльянскому изданию Corriere della Sera. Материал опубликован 27 октября.

Ермак отметил, что переговоры могли бы начаться, если бы сценарий событий вернулся к тому, что было до февраля 2022 года.

«Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — утверждает политик. Ермак добавил, что Зеленский никогда не выражал готовности на территориальные компромиссы, однако «был готов вести переговоры», исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.

Зеленский ранее заявлял, что отказ от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к мирным переговорам.

«Мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они — нашу», — сказал он и добавил, что во время первого мирного саммита решение по энергетической безопасности было возможно.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что Владимир Зеленский «недавно» отказался от мирных переговоров в Турции, на следующий день после того, как Россия дала согласие.

Российский лидер подчеркнул, что причиной нежелания украинской стороны провести мирные переговоры может служить дальнейшая необходимость отмены военного положения, после которой последуют выборы президента. «Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров. <…> начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы, пока мяч на их стороне», — заключил президент РФ.