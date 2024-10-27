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Общество «Воровали вещи и сносили всё на пути». Фан-встреча с Инстасамкой в московском ТЦ вышла из-под контроля

«Воровали вещи и сносили всё на пути». Фан-встреча с Инстасамкой в московском ТЦ вышла из-под контроля

4 809
7 комментариев

Прошедшая в Москве фан-встреча с рэп-исполнительницей Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка, вышла из-под контроля. Фанаты, пришедшие на презентацию новой коллекции одежды звезды, буквально разгромили магазин, нарвавшись на крики. Об этом сообщил MSK1.RU 27 октября.

Мероприятие прошло накануне в магазине одного из известных брендов в ТЦ «Павелецкая Плаза». Как рассказали поклонники Инстасамки, на встречу пришло так много людей, что они не смогли поместиться в небольшом помещении, толпа образовалась за несколько часов до начала презентации.

Со слов присутствующих, у входа стояли ограничители, однако их скоро снесли. Люди толкались, не давая пройти с вещами к кассе, другие молча выносили неоплаченные товары. Кому-то из подростков даже стало плохо.

«Дизреспект всем тем, кто вел себя, как стадо, воровал вещи и не дал другим насладиться, снося всё на своем пути, ломая и раскидывая вещи», — поделился один из очевидцев.

«Мне стало плохо за минуту до приезда. Я ждала с 13 часов дня. Давка была ужасная, до сих пор плохо, — поделилась другая поклонница.

Судя по видео, во время давки в магазине исполнительница забралась на стол у касс, криком попросила присутствующих отойти назад, чтобы ослабить давку, после чего удалилась, объяснив, что встреча стала небезопасной.

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Комментарии
7
Antuan Rokanten
1 час
В очередной раз убеждаюсь, что от людей лучше держаться подальше.
Мillemelle
1 час
уровень фанатов соответствует артисту
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