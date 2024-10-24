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Общество В РПЦ разрешили возможность отпевания детей, ставших жертвами «групп смерти»

В РПЦ разрешили возможность отпевания детей, ставших жертвами «групп смерти»

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Русская православная церковь разрешила отпевать детей и подростков, совершивших самоубийство под влиянием суицидальных «групп смерти». Решение приняли члены Священного синода в ходе заседания в Москве 24 октября, пишет православный портал «Приходы.ру».

Исследование о возможности отпевать детей и подростков, покончивших жизнь самоубийством под деструктивным влиянием, провела специальная комиссия Межсоборного присутствия. Комиссия пришла к выводу, что подобное состояние может рассматриваться как состояние «вне ума» по выражению 14-го правила патриарха Тимофея Александрийского, предусматривающего возможность церковного поминовения людей, попавших в такую ситуацию.

Далее были разосланы предложения о возможности отпевания в епархии РПЦ и получены лишь три отрицательных отзыва от иерархов.

«Принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и её подверженность манипулятивным влияниям извне, Священный синод утвердил определенный порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребёнка или подростка, совершившего самоубийство», — говорится в решении.

С вопросом об отпевании необходимо будет обратиться к епархиальному архиерею или уполномоченной епархиальной комиссии. При рассмотрении ситуации будут опрашиваться свидетели, которые могут подтвердить, что подросток стремился к Богу, вел нормальный для своего возраста образ жизни или же подвергался воздействию организаторов «групп смерти», шантажу и манипуляциям.

Также для принятия решения могут быть рассмотрены заключения правоохранительных органов и результаты психолого-педагогической экспертизы.

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