В РПЦ разрешили возможность отпевания детей, ставших жертвами «групп смерти»

Исследование о возможности отпевать детей и подростков, покончивших жизнь самоубийством под деструктивным влиянием, провела специальная комиссия Межсоборного присутствия. Комиссия пришла к выводу, что подобное состояние может рассматриваться как состояние «вне ума» по выражению 14-го правила патриарха Тимофея Александрийского, предусматривающего возможность церковного поминовения людей, попавших в такую ситуацию.

Далее были разосланы предложения о возможности отпевания в епархии РПЦ и получены лишь три отрицательных отзыва от иерархов.

«Принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и её подверженность манипулятивным влияниям извне, Священный синод утвердил определенный порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребёнка или подростка, совершившего самоубийство», — говорится в решении.

С вопросом об отпевании необходимо будет обратиться к епархиальному архиерею или уполномоченной епархиальной комиссии. При рассмотрении ситуации будут опрашиваться свидетели, которые могут подтвердить, что подросток стремился к Богу, вел нормальный для своего возраста образ жизни или же подвергался воздействию организаторов «групп смерти», шантажу и манипуляциям.