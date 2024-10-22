6 ноября — круглый стол «Если в городе тепло и сыро»: особенности загородного отдыха зимой»

Отели, базы отдыха и коттеджные поселки в Петербурге и Ленобласти пользуются спросом не только летом, но и зимой, особенно с учетом продолжительных новогодних праздников. Наиболее популярные забронированы на долгие месяцы вперед, но есть и те, куда можно приехать на день, чтобы качественно отдохнуть. Ведь, как известно, это в городе тепло и сыро, а за городом, можно и на горных лыжах покататься, и печку растопить, и в бане попариться. Активно петербуржцы осваивают также отдых в близлежащих регионах: Карелии, Псковской и Новгородской областях и даже в Белоруссии. О том, что готовят загородные объекты отдыха к зиме — поговорим на круглом столе.



Источник: IB_photo/www.istockphoto.com







Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:



Есть ли различия, куда едут отдыхать за город петербуржцы летом, осенью и зимой? Какие варианты востребованы именно зимой, а какие — в любое время года?

Какие дополнительные возможности появляются у петербуржцев во время зимнего отдыха?

Как развиваются зимние виды спорта и развлечений в пригородных базах отдыха, горнолыжных курортах и т.п.? Какие из них доступны без проживания?

Как вы оцениваете спрос на загородный отдых сейчас? В каких сегментах он более востребован? Чего ждут клиенты от загородного отдыха? На что больше всего обращают внимание?

Как далеко готовы петербуржцы заехать, если дело касается отдыха в выходные или кратковременных поездок на 3–4 дня? Насколько привлекательны для поездок более отдаленные районы — Псковская, Новгородская области, Карелия?

Появляются ли новые локации для загородного отдыха? В каких сегментах чувствуется нехватка мест для размещения туристов? В каких географических направлениях?

Ощущаете ли вы усилия туроператоров и властей регионов по продвижению внутреннего туризма? Влияет ли это как-то на развитие инфраструктуры в регионе?

Как будет развиваться индустрия загородного отдыха в Петербурге и Ленобласти в ближайшие годы? Чего ей не хватает для более интенсивного развития?

К участию в круглом столе приглашаются владельцы и руководители загородных отелей, спа, ресторанов, баз отдыха, курортов, комплексов в Петербурге, Ленобласти; представители туристических компаний; организаторы активных развлечений (походы, рыбалка, горнолыжные и лыжные школы и т.п.).



О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»



Круглый стол пройдет в 12:00 / 6 ноября 2024 года



Напомним, что продолжается номинирование (после 5 ноября — заменить на голосование) в шестой ежегодной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В номинации «Загородный отдых года» мы выбираем лучшие загородные отели, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, курорты и комплексы в пригородах Петербурга и Ленобласти, куда можно уехать из города на выходные или на все каникулы, чтобы отдохнуть, стать ближе к природе, заняться активными и не очень видами спорта, расслабиться в SPA или просто погулять.



По вопросам участия обращаться:

