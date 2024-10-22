В Финляндии предприниматель остановил поминки из-за представителя ЛГБТ*

В финском Хаапаярви предприниматель отменил бронь для проведения поминок. Он не хотел, чтобы в помещении появлялись представители ЛГБТ*. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает издание Yle.

О проблемах родственники и около 40 гостей, пришедшие на поминки, узнали только на месте. Они обратились к предпринимателю Эйре Майяла, который приехал на место и объяснил причину.

«Он сказал, что отменил бронирование из-за того, что геи не могут сюда прийти», – рассказала женщина, организовавшая похороны своей тети.

Сам предприниматель подтвердил изданию, что не хотел, чтобы в помещении оказались «радужные люди». Оказалось, что речь идет о владельце кейтеринговой компании, у которого родственники заказывали еду для поминок.

Выяснилось, поставщик еды был уведомлен, что «ему не будут рады из-за сексуальной ориентации». Мужчина утверждает, что якобы оказался так ошеломлен ответом, что не знал, как сообщить родственникам, и до последнего искал новое место.



«Он сказал, что для нас зарезервировано место где-то еще. Потом он рассказал, что это место — ад», — пересказывает мужчина свой разговор с предпринимателем.