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Происшествия В заброшенном Доме для отдыха паровозных бригад зажглись окна. Все из-за пожара

В заброшенном Доме для отдыха паровозных бригад зажглись окна. Все из-за пожара

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2 комментария

Пожар в Доме для отдыха паровозных бригад тушили вечером 13 октября сотрудники МЧС. Огонь охватил 50 квадратных метров исторического здания, которое долгие годы стоит заброшенным.

Сообщение о возгорании на Южном шоссе, 36 поступило около половины шестого вечера. В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 50 кв. метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 21:30 пожар был ликвидирован.

Активисты из «SOS СПб Снос» пишут, что здание, построенное в начале 1900-х годов по проекту архитектора Генриха Войневича, за последние 4 месяца горит уже четвертый раз. Однако пожар 13 октября стал самым масштабным.

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Комментарии
2
282738455
36 минут
И это происходит фактически на территории стратегического объекта, где формируются железнодорожные составы далеко с не самым безопасным грузом.
Сила в Правде!!
18 минут
я не понимаю зачем здесь так много комментатором из челябинска. чей сайт?
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