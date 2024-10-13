В заброшенном Доме для отдыха паровозных бригад зажглись окна. Все из-за пожара

Пожар в Доме для отдыха паровозных бригад тушили вечером 13 октября сотрудники МЧС. Огонь охватил 50 квадратных метров исторического здания, которое долгие годы стоит заброшенным.

Сообщение о возгорании на Южном шоссе, 36 поступило около половины шестого вечера. В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 50 кв. метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 21:30 пожар был ликвидирован.

Источник: SOS СПб Снос https://t.me/sos_snos







Активисты из «SOS СПб Снос» пишут, что здание, построенное в начале 1900-х годов по проекту архитектора Генриха Войневича, за последние 4 месяца горит уже четвертый раз. Однако пожар 13 октября стал самым масштабным.