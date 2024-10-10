Твист от «Оливера». Петербургский паб зовет ФСБ проверить авторские отчисления в пользу «коллективного Запада»

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Петербургский паб предложил Следственному комитету и ФСБ поискать угрозу госбезопасности в неожиданном направлении. Причина — в требовании перечислять средства всем звездам, чья музыка звучит над столами с пивом и фиш-энд-чипс. А звезды бывают разные.



По данным «Фонтанки», идентичные обращения поступили в полицию, ФСБ и СК на этой неделе от ООО «Фрихаус»; как минимум в ГУ МВД оно зарегистрировано, говорят собеседники издания. Уже в первом абзаце звучит угрожающее — возможное «финансирование терроризма». Но ждать немедленных обысков, спиливания дверей и задержания под камеры не стоит.

Мы не для себя просим

Как рассказали «Фонтанке» источники, компания «Фрихаус» просит всевозможных силовиков проверить деятельность Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Это структуры представляют, соответственно, интересы авторов произведений и исполнителей (а также изготовителей фонограмм). Магистральной линией для каждой из них является сбор вознаграждений с пользователей и распределение между российскими и зарубежными правообладателями. В 2009 году обе организации вместе с Российским союзом кинематографистов учредили Российский союз правообладателей (РСП), который получил право собирать 1-процентные отчисления с производителей техники. Совет РСП возглавляет Никита Михалков. В 2015 году было объявлено о скором объединении этих юрлиц, тем более что в их руководстве зачастую заседали одни и те же люди, однако его не произошло.



ООО «Фрихаус» — это небольшая компания с выручкой около 17 млн рублей за прошлый год. Оно управляет пабом «Оливер» на улице Белинского. Беглый взгляд на картотеку арбитража сразу отвечает на вопрос, что у него не сложилось с РАО. Российское авторское общество еще в июле подало иск к компании на 280 тысяч рублей. Это сумма компенсации за то, что в заведении играют 14 определенных композиций в «нарушение исключительного права». За каждую, соответственно, по 20 тысяч. Список уязвленных — ниже; многие названия и фамилии читателю неизвестны, но уж Джона Леннона, Пола Маккартни и группу Duran Duran узнает каждый.

Суд принял линейное решение: «Факт незаконного использования ответчиком музыкальных произведений при отсутствии доказательств наличия у ответчика права на их использование подтверждается материалами дела, в том числе заключением специалиста». Так что надо платить.



Что касается истца, то «аккредитованная организация вправе предъявлять требования от имени неопределенного круга правообладателей». На сайте Российского авторского общества, вообще-то, вывешен реестр правообладателей, прав и произведений, но тут же черным по белому написано: «На основании государственной аккредитации… РАО осуществляет управление правами не только тех правообладателей, которые включены в настоящий реестр, но и правами правообладателей, не передавших РАО свои права в управление, за исключением тех, которые изъяли свои права из управления РАО».



Само РАО в аналогичных случаях ссылается на п. 3 ст. 1244 ГК РФ, из которого делает вывод, что аккредитованная организация по управлению правами на коллективной основе может собирать вознаграждения и для тех правообладателей, с которыми у нее самой договоры не заключены.

К этой механике раньше возникали вопросы. Еще в 2015 году Минкомсвязи разработало законопроект, который должен был исключать модель «внедоговорного коллективного управления». «Это влечет непрозрачность и неэффективность всей системы сбора и распределения вознаграждения, подрывает доверие авторов и других правообладателей к институту коллективного управления правами», — писали чиновники. Вместо этого предлагалось отменить обязательную аккредитацию для таких обществ, но разрешить им собирать отчисления только в пользу тех, кто им сам дает такие полномочия. Позже Минкульт предлагал ограничить суммы, которые они удерживают из собранного на собственные нужды. Это происходило на фоне уголовного дела по мошенничеству в отношении бывшего главы РАО и РСП Сергея Федотова, как выяснилось — не последнего, свои приговоры он получил.

Вы кому платить предлагаете?