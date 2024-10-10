Твист от «Оливера». Петербургский паб зовет ФСБ проверить авторские отчисления в пользу «коллективного Запада»

Петербургский паб предложил Следственному комитету и ФСБ поискать угрозу госбезопасности в неожиданном направлении. Причина — в требовании перечислять средства всем звездам, чья музыка звучит над столами с пивом и фиш-энд-чипс. А звезды бывают разные.
По данным «Фонтанки», идентичные обращения поступили в полицию, ФСБ и СК на этой неделе от ООО «Фрихаус»; как минимум в ГУ МВД оно зарегистрировано, говорят собеседники издания. Уже в первом абзаце звучит угрожающее — возможное «финансирование терроризма». Но ждать немедленных обысков, спиливания дверей и задержания под камеры не стоит.
Мы не для себя просим
Как рассказали «Фонтанке» источники, компания «Фрихаус» просит всевозможных силовиков проверить деятельность Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Это структуры представляют, соответственно, интересы авторов произведений и исполнителей (а также изготовителей фонограмм). Магистральной линией для каждой из них является сбор вознаграждений с пользователей и распределение между российскими и зарубежными правообладателями. В 2009 году обе организации вместе с Российским союзом кинематографистов учредили Российский союз правообладателей (РСП), который получил право собирать 1-процентные отчисления с производителей техники. Совет РСП возглавляет Никита Михалков. В 2015 году было объявлено о скором объединении этих юрлиц, тем более что в их руководстве зачастую заседали одни и те же люди, однако его не произошло.
ООО «Фрихаус» — это небольшая компания с выручкой около 17 млн рублей за прошлый год. Оно управляет пабом «Оливер» на улице Белинского. Беглый взгляд на картотеку арбитража сразу отвечает на вопрос, что у него не сложилось с РАО. Российское авторское общество еще в июле подало иск к компании на 280 тысяч рублей. Это сумма компенсации за то, что в заведении играют 14 определенных композиций в «нарушение исключительного права». За каждую, соответственно, по 20 тысяч. Список уязвленных — ниже; многие названия и фамилии читателю неизвестны, но уж Джона Леннона, Пола Маккартни и группу Duran Duran узнает каждый.
Суд принял линейное решение: «Факт незаконного использования ответчиком музыкальных произведений при отсутствии доказательств наличия у ответчика права на их использование подтверждается материалами дела, в том числе заключением специалиста». Так что надо платить.
Что касается истца, то «аккредитованная организация вправе предъявлять требования от имени неопределенного круга правообладателей». На сайте Российского авторского общества, вообще-то, вывешен реестр правообладателей, прав и произведений, но тут же черным по белому написано: «На основании государственной аккредитации… РАО осуществляет управление правами не только тех правообладателей, которые включены в настоящий реестр, но и правами правообладателей, не передавших РАО свои права в управление, за исключением тех, которые изъяли свои права из управления РАО».
Само РАО в аналогичных случаях ссылается на п. 3 ст. 1244 ГК РФ, из которого делает вывод, что аккредитованная организация по управлению правами на коллективной основе может собирать вознаграждения и для тех правообладателей, с которыми у нее самой договоры не заключены.
К этой механике раньше возникали вопросы. Еще в 2015 году Минкомсвязи разработало законопроект, который должен был исключать модель «внедоговорного коллективного управления». «Это влечет непрозрачность и неэффективность всей системы сбора и распределения вознаграждения, подрывает доверие авторов и других правообладателей к институту коллективного управления правами», — писали чиновники. Вместо этого предлагалось отменить обязательную аккредитацию для таких обществ, но разрешить им собирать отчисления только в пользу тех, кто им сам дает такие полномочия. Позже Минкульт предлагал ограничить суммы, которые они удерживают из собранного на собственные нужды. Это происходило на фоне уголовного дела по мошенничеству в отношении бывшего главы РАО и РСП Сергея Федотова, как выяснилось — не последнего, свои приговоры он получил.
Вы кому платить предлагаете?
Но насколько можно судить, ООО «Фрихаус» оспаривает не концептуальные полномочия РАО, а его работу в конкретный исторический момент. По данным «Фонтанки», в заявлении компании, которое ушло силовикам, мелькают формулировки о «звериной русофобии в странах „запада“», «тяготах и лишениях ради победы», «замороженных золотовалютных резервах».
На фоне всего этого предложено подумать, кому же именно предназначаются деньги, которые собирают с паба на Белинского. С цитатами из матерых артистов Duran Duran, Pet Shop Boys и U.D.O., которые высказывались о конфликте России и Украины. Судя по подборке, поисковые системы выдают эти фразы на раз, цитировать их по нынешним временам — дразнить судьбу. На что музыканты могут направить полученные из России деньги в связи с этим? Об этом в обращении тоже говорится.
Вопрос о транзакциях из России в «недружественные» юрисдикции и о том, на что расходуются эти средства, поднимался неоднократно с начала спецоперации и отнюдь не только в связи с авторскими отчислениями. Но на сегодня перспективы обращения к силовикам от рестораторов кажутся туманными. Если посмотреть на отчет РАО за 2023 год, то там указано, что оно сделало выплаты через иностранные организации по управлению правами, в сумме на 41,6 млн рублей. Организации эти перечислены: «НЦИС (Беларусь), AKKA/LAA (Латвия), ALCS(Великобритания), AMRA (США), ASCAP (США), BMI (США), EAU (Эстония), LATGA(Литва), MUSICAUTOR (Болгария), PRS (Великобритания), SAZAS (Словения), SESAC(США), TEOSTO(Финляндия), ZAMP (Македония), IPOA (Грузия)». Часть из них есть в иске к пабу на Белинского.
Но в том же отчете подчеркивают, что 10,5 млн перевели на специальный счет типа «О» в соответствии с Указом Президента РФ от 27.05.2022 N 322. Это указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Согласно ему, в уполномоченных российских банках создаются рублевые О-счета. Именно туда идут деньги, если правообладатель связан с недружественным государством, публично поддержал антироссийские санкции, запретил после 23 февраля 2022 года исполнение своих произведений в России, публично дискредитировал армию или власть в РФ, оскорблял госорганы или российское общество. Если отчисления ушли на этот счет — обязательства перед автором выполнены; а вот забрать он их сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Общалась ли эта комиссия с условными Duran Duran или их представителями — неясно.
Но очевидно, как и с другими платежами, часть полученного за иностранцев РАО удерживает для себя. Всего в 2023 году на содержание и ведение уставной деятельности общества отчислили 1,634 млрд рублей. Израсходовали — 1,577 млрд; самая большая статья трат — 637 млн — на аппарат управления (зарплаты, командировки, содержание имущества). Общая сумма собранного за год авторского вознаграждения — 4,4 млрд рублей.