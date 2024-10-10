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Происшествия Гости из Таджикистана получили на двоих 20 лет колонии за похищение и шантаж геев-земляков в Петербурге

Гости из Таджикистана получили на двоих 20 лет колонии за похищение и шантаж геев-земляков в Петербурге

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8 комментариев

Ленинский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении граждан Таджикистана Идибека Ульмасзоды и Джангихона Нурова. Иностранцев признали виновными в похищении людей, вымогательстве, краже и нарушении тайны переписки. Как сообщает 10 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, процесс проходил в закрытом режиме, подсудимые вину признали частично.

Установлено, что фигуранты искали мусульман-геев в соцсетях, похищали их и требовали деньги за неразглашение информации, касающейся их нетрадиционных сексуальных предпочтений. Перепуганные потерпевшие соглашались и отдавали деньги. Двое отдали по 100 тысяч и один отдал Ульмасзоде 78,5 тысячи рублей. Племянница одного из мужчин-геев обратилась в полицию с заявлением о похищении, после чего фигуранты при попытке скрыться были задержаны.

Нурову также вменили кражу 14 300 рублей, которые он тайно перевел через приложение банка с телефона одной из жертв.

В итоге суд приговорил Ульмасзоду к 10 годам лишения свободы в ИК строгого режима, Нуров получил 9,5 лет. Также суд взыскал материальный ущерб в пользу потерпевших.

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Комментарии
8
282799367
57 минут
И кто-кто-кто "пригласил их в гости"?
Абрикосов
1 час
у них еще и геи есть ?! ))))) это не наши!!!
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