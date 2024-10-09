Депутаты Татарстана предложили наказывать релокантов за нарушения за рубежом

Госсовет Татарстана подготовил законопроект о привлечении к ответственности за совершенные за рубежом административные преступления, которые направлены «против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности» страны. Об этом стало известно в среду, 9 октября, из сообщения на сайте регионального парламента.

Глава комитета по законности и правопорядку единоросс Александр Чубаров представил законопроект и отметил, что в последнее время причиной для включения в реестр иностранных агентов становится “противоправная деятельность» в ходе пребывания вне России.

Инициатива предлагает привлекать к административной ответственности, а также арест имущества уехавших за рубеж россиян.

Как отмечает РБК, законопроект уже направляли на рассмотрение правительству в 2023 году. Тогда инициатива получила положительное заключение, но с указанием необходимости доработать документ.

Чубаров отметил, что законопроект теперь доработан и одобрен для внесения на сессию Госсовета региона с последующим направлением в Госдуму РФ.