Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 762мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В России вынесли приговор наемнику из США Тревору Риду. Два года назад его обменяли на летчика Ярошенко

В России вынесли приговор наемнику из США Тревору Риду. Два года назад его обменяли на летчика Ярошенко

727
1 комментарий

Тревор Рид, гражданин США, был заочно осужден в России на 14 лет и 6 месяцев лишения свободы по обвинению в наемничестве, сообщает 9 октября Следственный комитет РФ в своем Telegram. В 2022 году он был обменян на российского летчика Константина Ярошенко.

Суд признал достаточными собранные следствием доказательства, которые подтвердили вину Рида по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ. Согласно материалам дела, с 4 мая по 30 июня 2023 года Рид, имеющий опыт службы в Корпусе морской пехоты США, прибыл на Украину и 25 июля того же года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в качестве наемника.

Рид был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. На территории Украины он прошел дополнительную военную подготовку и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, получая за это материальное вознаграждение.

В связи с этим следствие ходатайствовало о заочном аресте Рида, который теперь объявлен в международный розыск.

Бывший российский летчик Константин Ярошенко, в свою очередь, был заключен в американскую тюрьму по решению местного суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. Подробнее о том, как Россия менялась заключенными и шпионами с другими странами, в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
AlBerkut
11 минут
И? Дальше что? Требовать выдачи будут? Или сами возьмут и доставят?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00