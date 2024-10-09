В России вынесли приговор наемнику из США Тревору Риду. Два года назад его обменяли на летчика Ярошенко

Тревор Рид, гражданин США, был заочно осужден в России на 14 лет и 6 месяцев лишения свободы по обвинению в наемничестве, сообщает 9 октября Следственный комитет РФ в своем Telegram. В 2022 году он был обменян на российского летчика Константина Ярошенко.

Суд признал достаточными собранные следствием доказательства, которые подтвердили вину Рида по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ. Согласно материалам дела, с 4 мая по 30 июня 2023 года Рид, имеющий опыт службы в Корпусе морской пехоты США, прибыл на Украину и 25 июля того же года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в качестве наемника.

Рид был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. На территории Украины он прошел дополнительную военную подготовку и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, получая за это материальное вознаграждение.

В связи с этим следствие ходатайствовало о заочном аресте Рида, который теперь объявлен в международный розыск.

Бывший российский летчик Константин Ярошенко, в свою очередь, был заключен в американскую тюрьму по решению местного суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. Подробнее о том, как Россия менялась заключенными и шпионами с другими странами, в материале «Фонтанки».