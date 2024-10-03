МВД показало задержание подозреваемого в краже кенгурят. В сумке он нес одного из детенышей

МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков. Видео с мужчиной поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 3 октября. Он шел с сумкой, в которой был спрятан один из детенышей.

Источник: МВД России

Подозреваемого в краже поймали накануне на железнодорожном вокзале во Владимирской области. Судя по кадрам, при задержании в клетчатой сумке мужчины правоохранители обнаружили одно из животных.

«На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области. <…> Второй детеныш погиб», — написала Волк. Изъятый полицейскими кенгурёнок доставлен на передержку в ярославский зоопарк.

По предварительным данным, к настоящему моменту зафиксирована кража как минимум трех детенышей кенгуру. Первого украли 27 сентября в Заволжском районе Ярославля: утром неизвестный проник в зоопарк и забрал животное по кличке Крош. Через три дня пропажу двух кенгуру заметили в Калужской области.

В настоящее время устанавливается местонахождение третьего, ярославского, кенгуру. С задержанным проводятся следственные действия, по факту кражи возбудили несколько уголовных дел.

Ранее «Фонтанка» писала, что вычислить возможного похитителя помешали особенности физического развития, — по версии нескольких телеграм-каналов, им оказался карлик. Именно поэтому полиция путала его то с ребенком, то с женщиной.